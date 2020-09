04:51 Uhr

Lebensmittel für Bedürftige: Fischach braucht eine Tafel

Lebensmittel bekommen Bedürftige bald in den Stauden.

Plus Im Dezember startet eine Tafel in Fischach. Bedürftige aus den Stauden können Lebensmittel gegen einen symbolischen Betrag erwerben. Es werden Helfer gesucht.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Grundgedanke ist einfach: Auf der einen Seite gibt es überschüssige Lebensmittel, auf der anderen sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen, die diese gebrauchen, aber nicht bezahlen können. Hier springen die Tafeln ein: Sie holen diese Lebensmitteln dort ab, wo sie nicht mehr gebraucht werden, um sie an diejenigen zu verteilen, die sie benötigen. Wenn alles nach Plan läuft, gibt es ab Dezember auch in Fischach eine derartige Unterstützung. „Wir wollen damit Bedürftigen vor Ort und im Umland etwas unter die Arme greifen“, verdeutlicht Organisator Peter Reidel.

Als Leiter des Asylhelferkreises weiß er, wovon er spricht. Auch in unserer Region gebe es Bedürftige, die nicht so viel Geld haben, um sich ausreichend zu ernähren, meint Reidel. Er nennt vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien und Rentner. Dabei macht er von vornerein klar: „Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“

„Geplant ist, dass die Caritas die Trägerschaft der Tafel übernimmt“

Grund dafür, dass sich Peter Reidel in den letzten Monaten um die Einrichtung und Organisation einer Tafel im Markt Fischach und für die Stauden-Region bemüht hat.

Dreh- und Angelpunkt der Kontaktaufnahmen war auch Andreas Claus, der Vorsitzende des Caritas-Verbands Schwabmünchen und Geschäftsführer der dortigen Sozialstation. „Geplant ist, dass die Caritas die Trägerschaft der Tafel übernimmt“, teilt Organisator Peter Reidel mit. „Damit können wir von den Erfahrungswerten der Schwabmünchner profitieren.“

Das künftige Domizil der Tafel ist schon in trockenen Tüchern. Die Einrichtung soll vorübergehend im ehemaligen Jugendraum im Keller des Fischacher Rathauses untergebracht werden. „Dort sind eine Theke, Toiletten und auch ein Vorratsraum vorhanden“, erzählt Reidel. Damit die Tafel ein Erfolg wird, hat der Organisator Lebensmittelgeschäfte und Metzgereien vor Ort und in der Region kontaktet. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, meint Reidel. Demnächst wolle er auch Vereine ansprechen.

Einrichtung ist nicht nur für Fischach, sondern auch für die Stauden wichtig

Da keine Bedarfszahlen vorliegen, so Reidel weiter, sei vorerst geplant, die Tafel einmal wöchentlich für etwa zwei Stunden zu öffnen. Er schätzt, dass die Tafel künftig von 30 bis 40 Leuten besucht werde.

Bürgermeister Peter Ziegelmeier betont auf Nachfrage, dass die Tafel bedarfsabhängig zu sehen sei. „Die Einrichtung ist nicht nur für Fischach, sondern auch für die Stauden sehr wichtig“, resümiert er. Gleichzeitig beurteilt er, dass der Bedarf wahrscheinlich höher als angedacht sei. Um die Tafel nutzen zu können, sei ein Nachweis notwendig, dass man bedürftig ist, erklären Ziegelmeier und Reidel. Das geht beispielsweise mit einem Leistungsbescheid, Sozialpass oder einer anderen nachvollziehbaren Bescheinigung. Dann können die Tafelangebote gegen ein symbolisches Entgelt erworben werden.

Allein sei die Tafel nicht zu bewältigen

Natürlich entstehen für die Tafel selbst auch Kosten wie durch Transport und Lagerung. „Wir benötigen zum Beispiel zwei Gewerbekühlschränke“, informiert Reidel. „Für die Fahrten von und zu den Geschäften können wir augenblicklich auf ein Fahrzeug der Caritas zurückgreifen.“ Geplant sei außerdem, eine Straßensammlung zu veranstalten. Allein sei die Tafel nicht zu bewältigen, versichert Reidel. Demzufolge sucht der Organisator zur Unterstützung ehrenamtliche Helfer. „Wir benötigen Vorsortierer, Fahrer und Verteiler“, betont er und rechnet dazu mit rund 20 Aktiven.

