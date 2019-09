vor 4 Min.

Lech-Stahlwerke: Fabian Mehring geht Nachbargemeinden an

Der Meitinger Fraktionssprecher der Freien Wähler, Fabian Mehring, wirft Langweid und Biberbach im Streit um die Lech-Stahl-Erweiterung „Populismus“ vor.

Von Elli Höchstätter

Die umstrittenen Erweiterungspläne der Lech-Stahlwerke sorgen für Ärger zwischen den Nachbargemeinden Meitingen auf der einen Seite sowie Biberbach und Langweid auf der anderen. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Meitingen ging es genau um diesen Zoff. Zunächst wurde der Sachstandsbericht für die Erweiterungspläne des Stahlwerks vorgetragen. Anschließend kritisierte Fabian Mehring, der Fraktionssprecher der Freien Wähler, die beiden Nachbargemeinden heftig, die seiner Ansicht nach dem „Populismus verfallen“ seien.

Mehring sagte, dass die Vorgehensweise, die man in Marktgemeinderat Meitingen bei diesem Verfahren gewählt habe, die richtige gewesen sei. Er erklärte: „Wir machen nicht Populismus, wir klagen nicht und verfallen weder in eine grüne noch in eine neoliberale Hysterie.“ In Meitingen würde man die Interessen aller Seiten abwägen und dann einen vernünftigen Vorschlag machen. „Das kriegen wir mit dem Biberbacher und Langweider Vorgehen nicht hin“, sagte er.

Biberbach hat Meitingen bereits mit einer Klage gedroht

Hintergrund: Vertreter der Gemeinde Langweid hatten dem Markt Meitingen vorgeworfen, bei dem Genehmigungsverfahren die Nachbarn mit einer – so wörtlich – „Salamitaktik“ über den Tisch ziehen zu wollen. Biberbach hat Meitingen bereits mit einer Klage gedroht, falls sich die Gemeinde in dieser Sache nicht bewege.

Streitpunkt sind die Pläne des Stahlwerks, den Standort in Herbertshofen auszubauen und die Produktion zu erhöhen (siehe Infokasten). Dafür sollen knapp 20 Hektar des als Bannwald geschützten Lohwaldes abgeholzt werden. Das Werk würde sich in Richtung Süden – und somit in Richtung Langweid – ausweiten. Davon unabhängig hat das Unternehmen auch im Norden in Richtung Herbertshofen Wachstumsabsichten. Auf einem 16 000 Quadratmeter großen Areal sollen 450 Mitarbeiterparkplätze entstehen.

Reichen die vorgesehenen Ersatzpflanzungen?

Doch das Verfahren zieht sich. Zum jetzigen Zeitpunkt wollte der Marktgemeinderat schon einen Schritt weiter sein. Doch in der jüngsten Sitzung wurde stattdessen ein Zwischenbericht vorgestellt. Der Grund: Nachdem sich Privatpersonen, Behörden und Verbände zu dem Vorhaben äußern konnten, tauchten weitere Fragen auf. Die sollen nun mithilfe verschiedener Gutachten geklärt werden. Dabei geht es beispielsweise darum, welche Fledermäuse es auf der möglichen Erweiterungsfläche gibt und ob die vom Unternehmen vorgesehenen Ausgleichsflächen und Ersatzpflanzungen ausreichen.

CSU-Fraktionssprecherin Claudia Riemensperger betonte, dass sich der Marktgemeinderat intensiv mit dem Thema auseinandersetze. Dies geschehe öffentlich und nicht hinter geschlossenen Türen. Werner Grimm (SPD) fragte hinsichtlich der CO2-Bilanz nach. Er wollte wissen, was passiert, wenn man den Wald verliert und dafür neue Bäume pflanzt.

Das Meitinger Gremium wird sich vermutlich noch öfter mit den Erweiterungsplänen auseinandersetzen müssen. Wann die ausstehenden Fachgutachten alle vorliegen, kann derzeit aber nicht gesagt werden.

