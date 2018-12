vor 55 Min.

Lechbäck-Pleite: Eigentümer zahlt 1,5 Millionen Euro für Bäckerei-Beschäftigte

Kurz vor einer geplanten Demo lenkt der Eigentümer ein: Er will ausstehende Löhne und Weihnachtsgeld für die Beschäftigten der Gersthofer Backbetriebe auszahlen.

Von Maximilian Czysz

Kurz bevor die von Arbeitslosigkeit bedrohten 400 Beschäftigten der Gersthofer Backbetriebe zur Demo auf die Straße in Augsburg gehen, kommt das von vielen erhoffte Signal des Eigentümers: Die Serafin-Unternehmensgruppe, die vor vier Jahren die Gersthofer Backbetriebe und das Lechbäck-Filialnetz übernommen hatte, will den Mitarbeiter jetzt ein Weihnachtsgeld und den offenen Dezember-Lohn auszahlen. Außerdem sollen zusätzliche Gelder für weitere Zahlungen auf ein Treuhandkonto fließen.

Kurz vor der angekündigten Demonstration in der Augsburger Innenstadt ließ Philipp Haindl, der Geschäftsführer der Serafin-Unternehmensgruppe, mitteilen: „Insgesamt wird der Gesellschafter einen Geldbetrag in Höhe von über eineinhalb Millionen Euro für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellen.“

Dezember-Lohn und Weihnachtsgeld: Mitarbeiter der Backbetriebe erhalten kurzfristig Geld

Da die Sozialplanverhandlungen von der Gewerkschaft NGG blockiert werden, habe sich Serafin entschlossen, zu handeln. Die Unternehmensgruppe sei sich ihrer Verantwortung bewusst und habe in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter eine schnelle und unbürokratische Lösung erarbeitet, damit die Beschäftigten kurzfristig Geld erhalten werden.

Die Lösung sieht vor: Mit einem Teil des Geldes könne das ausstehende Weihnachtsgeld sowie der von den Backbetrieben geschuldete Dezember-Lohn kurzfristig ausgezahlt werden.

Der restliche Betrag von rund einer Million Euro stehe für weitere Zahlungen an Arbeitnehmer, die mit dem Betriebsrat noch zu definieren sind, zur Verfügung. Die Verteilung wird in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit und dem Betriebsrat festgelegt. Das Geld wird von einem Treuhänder ausgezahlt, sobald die Verhandlungen zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat hinsichtlich eines Sozialplans abgeschlossen sind.

Für "Lechbäck"-Beschäftigte gibt es noch keine Lösung

Diese Regelung sollen allen Mitarbeitern der Gersthofer Backbetriebe zugute kommen. Für die Beschäftigten der Tochter „Lechbäck“ werde noch eine separate Lösung erarbeitet, da diese aktuell noch ihre Löhne für drei Monate aus dem Insolvenzgeld erhalten.

Die Serafin-Unternehmensgruppe bedauere die Stilllegung der Bäckerei sehr. In den vergangenen drei Monaten hätten die Mitarbeiter ihre Löhne bereits aus dem Insolvenzgeld erhalten. Trotz dieser Entlastung habe die Großbäckerei aufgrund des rapiden Umsatzrückgangs auch in dieser Zeit erhebliche Verluste erwirtschaftet. Haindl geht damit auf die Behauptung ein, dass in dieser Zeit finanzielle Reserven durch das Insolvenzgeld geschaffen werden konnten. „Das ist falsch.“ Das operative Geschäft konnte laut Pressemitteilung auch in dieser Zeit nur durch die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln des Gesellschafters aufrechterhalten werden. Zudem sei das Insolvenzgeld direkt an die Mitarbeiter und nicht etwa an die Serafin geflossen. Einsparungen seien nicht auf Ebene der Serafin-Unternehmensgruppe, sondern auf Ebene der Gersthofer Backbetriebe erfolgt. Etwaige verbleibende Finanzmittel wären Teil der Insolvenzmasse.

Themen Folgen