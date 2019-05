vor 18 Min.

Lechbrücke: Die Sperrung wird beendet

Pendler und Anwohner des Lechtals sind auf eine harte Geduldsprobe gestellt worden. Nun gibt es endlich gute Nachrichten.

Meitingen/Thierhaupten Die komplette Sperrung der Lechbrücke endet am Sonntag. Laut Auskunft des Staatlichen Bauamtes wird am Sonntagvormittag eine Ampelanlage aufgebaut, so dass ab diesem Zeitpunkt die Strecke im Bereich der Baustelle einspurig befahrbar ist. Diese Verkehrsführung war bereits im April im Einsatz, als die vorbereitenden Arbeiten für die Brückensanierung liefen. Somit kann der Verkehr auf dieser Strecke wieder rollen. Zu Stoßzeiten wird es aber zu Stauungen vor der Ampel kommen. Nach rund fünf Wochen sollen die Arbeiten dann komplett fertig sein, so die Einschätzung der Experten des Bauamtes.

Sperre hätte nur sechs Wochen dauern sollen

Rückblick: Die Lechbrücke hätte eigentlich nur sechs Wochen komplett für den Verkehr gesperrt werden sollen. Da allerdings Asbest und Teer in den abgetragenen Materialien gefunden wurde, war die Sperrung bis Ende Mai verlängert worden. (elhö)

