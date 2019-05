09:00 Uhr

Lechbrücke ist zwei Wochen länger komplett gesperrt

Bei den Arbeiten an der Lechbrücke wurde auch der Gehweg samt der Abdichtung abgetragen. In dem Schutt wurden nun Schadstoffe gefunden.

Weil bei den Bauarbeiten Spuren von Asbest gefunden wurden, verzögert sich der Zeitplan. So läuft es auf der Baustelle.

Von Elli Höchstätter

Die Lechbrücke zwischen Meitingen und Thierhaupten wird zwei Wochen länger komplett gesperrt bleiben, als geplant. Viele Autofahrer hatten sich schon darauf eingestellt, dass sie ab Montag, 20. Mai, wenigstens tagsüber wieder über die Lechbrücke fahren können. Doch daraus wird nichts. Wie das Staatliche Bauamt in einer Presseerklärung mitteilt, wird die Vollsperrung bis Ende Mai verlängert.

Bereichsleiter Stefan Scheckinger erklärte die Gründe: Beim Bau der Brücke sei eine Abdichtung zwischen Gehweg und Straße eingebaut worden. Bei der Sanierung wurde nun der Gehweg und die Abdichtung abgetragen. Als das Material dieser Abdichtung untersucht wurde, stellten die Fachleute hohe Konzentrationen von Teer und Spuren von Asbest fest. Das Problem: Laut Scheckinger könnte nun auch der abgetragene Beton – sprich 300 Tonnen – belastet sein. Aktuell laufen die entsprechenden Untersuchungen. Scheckinger rechnet damit, dass Anfang oder Mitte nächster Woche die Ergebnisse vorliegen werden. Wenn nun auch der Beton belastet wäre, müsste eine Spezialfirma beauftragt werden. Laut Auskunft des Bauamtes sei eine Beseitigung der 300 Tonnen bis Ende nächster Woche nicht möglich und deshalb müsse die Vollsperrung verlängert werden. Scheckinger erklärt: „Wir können nicht erst das Ergebnis der Untersuchungen abwarten. Wir müssen beispielsweise dem Augsburger Verkehrsverbund rechtzeitig Bescheid geben, damit dieser seinen Fahrplan abstimmen kann.“

Nachtsperrung bis 2. August

Die Baufirma werde die zusätzliche Vollsperrungszeit nutzen, um einen Großteil der Arbeiten abzuschließen. Nach den ursprünglichen Planungen sollte sich nach der Vollsperrung ab 20. Mai eine Nachtsperrung bis 2. August anschließen. In dieser Zeit sollten Löcher in der Fahrbahn tagsüber mit speziellen, großen Stahlplatten abgedeckt werden, damit der Verkehr fließen kann. Doch diese Bauphase entfällt nun. Stattdessen soll nun ab Anfang Juni die Brücke halbseitig gesperrt werden, um die Gehwegbereiche zu betonieren. In dieser Zeit soll eine Ampel für den Verkehrsfluss sorgen. Diese Verkehrsführung war bereits im April im Einsatz, als die vorbereitenden Arbeiten für die Brückensanierung liefen.

Diese Änderungen seien auch deshalb möglich, weil die Sanierung bisher gut vorangegangen sei. Scheckinger rechnet damit, dass aus diesem Grund bereits ab 8. Juli wieder freie Fahrt auf der Lechbrücke möglich ist – einen Monat früher als ursprünglich geplant.

Ursprünglich sollte sieben Monate gesperrt werden

Die Sperrung der Lechbrücken war schon immer ein heißes Eisen gewesen. Die ursprünglichen Planungen sahen eine vollständige Sperrung von sieben Monaten vor. Dagegen hatte sich jedoch massiver Protest erhoben, sogar eine Bürgerinitiative war gegründet worden. Schließlich legte das Bauamt einen neuen Plan vor, der eine Vollsperrung von sechs Wochen vom 8. April bis 20. Mai vorsah, die nun doch noch um zwei Wochen verlängert werden muss.

Besorgt über die Pläne des Staatlichen Bauamtes zeigt sich Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (FW). In einer Pressemitteilung erklärte er, dass der öffentliche Personennahverkehr, das Rettungswesen und die Feuerwehren sich ebenso auf die vom Bauamt kommunizierten Zeitschienen verlassen würden, wie zahllose Bürger, die genervt von täglichen Umwegen seien. Nun müsse man alles daran setzen, dass der „vereinbarte Sanierungsplan auch Realität werde“, so Mehring.

Themen Folgen