vor 34 Min.

Lechlauf geht in seine zweite Runde

Spaßlauf für Nordic Walker und Jogger startet in Langweid

Der erste Langweider Lechlauf 2018 war ein voller Erfolg. An den will der Gewerbeverbund Langweid als Veranstalter in diesem Jahr anknüpfen. Am Sonntag, 5. Mai, sind wieder alle Jogger und Nordic Walker zum Spaßlauf aufgerufen.

Los geht es beim Sportheim in Langweid. Sechs Kilometer Rundstrecke durch die Lechauen sind für die Erwachsenen abgesteckt, zwei Kilometer lang ist die Kinderstrecke. Die Kinder machen den Anfang um 10 Uhr, die Erwachsenen gehen um 11 Uhr auf die Strecke, gefolgt von den Nordic Walkern um 11.15 Uhr.

An zwei Versorgungsstationen gibt es Getränke und Obst für die Sportler. Als Belohnung für die größte Gruppe von Läufern winkt auch in diesem Jahr ein Bierfässchen, das sich im letzten Jahr der Musikverein mit 29 Läufern sicherte. Unabhängig von Teamgröße und Schnelligkeit werden drei Fitnessuhren unter allen Teilnehmern verlost.

Teilnahmebuttons gibt es bei der Startplatzreservierung bei Müller Getränke oder bei Fernseh Wolff. Für die Planung ist es wichtig, dass sich alle Gruppen bei Müller Getränke anmelden. Kurzentschlossene Einzelläufer können sich vor Ort registrieren lassen. Wie man sich das ganze Jahr über fit halten kann, zeigt die Twin Taekwondo Schule Langweid um 12 Uhr.

Damit es nicht zum Parkchaos beim Sportheim kommt, bittet der GVL die Teilnehmer, mit dem Fahrrad zu kommen oder sich auf dem Weg zum Start gleich mal ein bisschen warm zu laufen. (sdk)

