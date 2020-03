21.03.2020

Lechtalschützen stimmen Beitragsanpassung zu

Herbersthofer Schützen modernisieren ihre Schießanlage und ehren langjährige Mitglieder

Von Peter Heider

Zwei Themen, die künftige Erneuerung der Schießsportanlage durch elektronische Schießstände sowie die Beitragsanpassung für Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Lechtal Herbertshofen.

Das besondere Augenmerk des Vorstands im vergangenen Berichtsjahr galt der Planung für die neuen elektronischen Schießstände. „Ein im vergangenen Februar eingereichter Antrag beim Landkreis Augsburg zur Jugendsportförderung wurde mit 54,4 Prozent der Gesamtkosten bewilligt“, gab Vorsitzender Günter Pohl bekannt. Mit der Baumaßnahme, so Pohl, kann dadurch sofort begonnen werden. „In diesem Zusammenhang wurde auch der Nutzungsvertrag für die Räumlichkeiten mit dem Markt Meitingen bis 2045 verlängert“, gab Pohl bekannt.

Abschließend wurde der langjährige 2. Sportwart, Max Puchta, der aus beruflichen Gründen das Amt nicht mehr bekleiden kann, verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Manfred Gropper an. Sportleiter Christian Mrochen ließ die sportlichen Wettkämpfe und deren Ergebnisse ausführlich Revue passieren und stellte dabei die guten Leistungen der Pistolenmannschaft heraus. Außerdem konnten einige erfolgreiche Sportschützen beim jährlichen Ehrungsabend der Marktgemeinde Meitingen Auszeichnungen entgegennehmen.

Derzeit nehmen vier Erwachsenenmannschaften, eine Jugend- sowie eine Juniorenmannschaft am Sportbetrieb teil. Jugendleiter Bernhard Kraus erinnerte, dass sich derzeit zehn aktive Jungschützen am Trainingsbetrieb beteiligen. Theaterleiter Reimund Stock bedauerte, dass im vergangenen Jahr keine Aufführungen durchgeführt wurden. „Bei einem gemütlichen Beisammensein ließen wir jedoch das Theaterstück aus dem Vorjahr ,Graf Poldis letzter Coup‘ bei einem DVD-Abend zur Freude aller Mitwirkenden nochmals Revue passieren“, sagte der Theaterchef. Über einen gesunden Finanzhaushalt, der von den beiden Kassenprüfern Thomas Hietmann und Gerhard Fischer geprüft und bestätigt wurde, konnte Finanzverwalter Christian Kratzl informieren.

„Die Herbertshofer Schützen sind ein sehr reger Verein, der sich in der Dorfgemeinschaft vorbildlich engagiert und dazu auch mit sportlichen Erfolgen glänzt“, lobte Meitingens Dritte Bürgermeisterin Claudia Riemensperger.

Abgerundet wurde die Jahreshauptversammlung mit Ehrungen langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder sowie der Verabschiedung von Will Stadtherr, der, so Pohl, bereits „seit einer Ewigkeit“ den Wirtschaftsbetrieb leitete und sich Ende des Jahres 2019 in den Ruhestand verabschiedete.

Themen folgen