vor 21 Min.

Leerer Hühnerstall steht in Flammen

In Hainhofen geriet ein leerer Hühnerstall in Brand.

In Hainhofen fängt ein leerer Hühnerstall Feuer. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Montag gegen 17 Uhr fing ein leerer Hühnerstall Feuer und brannte komplett aus. Das Feuer ereignete sich an der Ottmarshauser Straße in Hainhofen. Noch ist unklar, warum der Stall in Brand geriet. Wie die Polizei mitteilte, entstand dem Besitzer ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

