Lehrer aus dem Augsburger Land sammelt Kinder- und Jugendpornos

Plus Gericht: Ein Pädagoge schaut sich verbotene Dateien auf dem PC an. Dann bringt ein Hinweis aus den USA die Polizei auf seine Spur. Nun ist er wohl seinen Beamtenstatus los.

Sie vermitteln Wissen, motivieren, trösten und nehmen sich vertrauensvoll der Probleme und Sorgen der Schüler an: Lehrer genießen eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung und Anerkennung. Verspielt dürfte sie ein Lehrer aus dem Landkreis haben, der bei sich zu Hause kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos gespeichert hatte. Er wurde jetzt zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Seinen Job an einer Schule hat er wohl verloren.

Der Mann hatte insgesamt knapp 120 Dateien auf seinem Rechner, als die Polizei im vergangenen Jahr zur Hausdurchsuchung vor der Türe stand. Die Bilder und Videos zeigen unter anderem sexuelle Handlungen von Erwachsenen an Kindern und andere Perversionen.

Kontakte des Lehrers führen in die USA

Auf den Lehrer gekommen war die Polizei über einen Hinweis aus den USA: Dorthin führten offenbar die Kontakte des Lehrers, die dann eine Behörde alarmierte. Die wiederum verständigte die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

Vor Gericht gab der Rechtsanwalt des Lehrers, Jörg Seubert, eine Erklärung ab. Sein Mandant räume den Vorwurf ein. Er habe „in der Anonymität des Internets Fantasien und Spielereien ausgelebt“. Das entspreche aber nicht der tatsächlichen Sexualität des Familienvaters. Der sei von Anfang an kooperativ gegenüber den Ermittlern gewesen. Er habe bei der Hausdurchsuchung angegeben, wo die Bilder und Videos auf dem Rechner gespeichert sind und wie die Passwörter lauten. Und: Es tue ihm leid. Der Angeklagte wirkte vor Gericht gebrochen. Er sagte: „Für mich ist nicht mehr nachvollziehbar, was ich damals gemacht habe. Ich kann es nicht mehr verstehen.“ Niemals sei „etwas“ von seinem PC-Raum in die reelle Welt „geschwappt“.

Verteidiger hält Geldstrafe für angemessen

Er habe schon immer gerne mit Jugendlichen gearbeitet. Lehrer zu sein, „war ein Traumberuf“. Den könnte er durch den Prozess verlieren. Anwalt Jörg Seubert sprach die schwerwiegenden Folgen für seinen Mandanten an: Der Lehrer sei suspendiert worden und müsse vermutlich damit rechnen, dass er seinen Beamtenstatus verliert. In seinem Plädoyer sagte er: „Das hat ihm das Genick gebrochen.“ Mit einer Freiheitsstrafe gebe es keinen Weg zurück ins Beamtenverhältnis. Er hielt eine Geldstrafe für angemessen. Diese begründete er so: Andere Angeklagte seien bei 4000 Fällen mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr davongekommen. Bei seinem Mandanten seien lediglich knapp 120 Fälle angeklagt worden. Er habe außerdem die Ermittlungen verschlankt, ein Geständnis abgegeben und Reue gezeigt. Und: Er habe keine Bilder verbreitet.

Seubert war sich sicher, dass so etwas nicht mehr in Zukunft passieren werde. Den Vorwurf wollte er aber nicht verharmlosen. „Er hat sich auf Gedanken- und Sexualspiele eingelassen, die nicht gesellschaftskonform sind.“ Das dürfe nicht verharmlost werden, zumal hinter jedem Bild auch ein Schicksal stehe. Der Anwalt hielt einen Geldstrafe mit 90 Tagessätzen für Tat und Schuld angemessen, die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Richterin Melanie Koch verurteilte den Lehrer schließlich zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe. Er erhielt außerdem einen Geldauflage von 4000 Euro, die er an die Kinder- und Jugendhilfe Augsburg zahlen muss.