Leichtathletik

vor 18 Min.

Maximilian Scheich viermal auf Platz fünf

Maximilian Scheich links und Thomas Burkhart vom TSV Gersthofen gingen bei den bayerischen Meisterschaften in Hösbach an den Start.

Plus Gersthofer Leichtathleten bei den Bayerischen Meisterschaften im Härtetest

Von Johann Eibl

Für zwei Athleten des TSV Gersthofen hieß es am vergangenen Wochenende, ihre sportlichen Höchstleistungen abzurufen. Thomas Burkhart und Maximilian Scheich vertraten die Farben des Vereins bei den bayerischen Meisterschaften der U23 und der U16 in Hösbach bei Aschaffenburg. Während Burkhart sich über 100 m und 200 m qualifiziert hatte, startete Scheich gleich in fünf Disziplinen.

