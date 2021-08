Leichtatletik

Eine überragende Erscheinung beim Abendsportfest in Horgau

Plus Ein deutscher Vizemeister sorgt für einen Stadionrekord und ein "Spaziergänger" für Ärger beim 3000 Meter-Lauf. Das Abendsportfest in Horgau sprengt alle Rekorde in Qualität und Quantität.

Von Oliver Reiser

Er war nicht nur aufgrund seiner Körpergröße die überragende Erscheinung beim Abendsportfest der SpVgg Auerbach-Streitheim im Horgauer Rothtalstadion. Stattliche 2,11 Meter misst Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC. Mit 19,62 Meter wurde er in diesem Jahr deutscher Vizemeister im Kugelstoßen. Und weil der Deutsche Leichtathletik-Verband keine Kugelstoßer für Olympia nominiert hat, konnte der 26-Jährige in Horgau an den Start gehen.

