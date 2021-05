Leitershofen

Berufswettbewerb: In Leitershofen arbeitet erneut ein Bundessieger

Der 20-jährige Systemelektroniker Luca del Papa, der seine Ausbildung bei Erhardt + Leimer absolvierte, ist zweiter Bundessieger. Er bekam noch eine Auszeichnung.

Von Ingrid Strohmayr

Bei Europas größtem Berufswettbewerb, dem 69. Praktischen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW), konnten sich Junghandwerker aus Schwaben sieben Bundessiegerplätze sichern. Mit einem ersten Platz, drei zweiten und drei dritten Plätzen zeigten die schwäbischen Teilnehmer, was in ihnen steckt. Unter den Bundessiegern ist auch der 20-jährige Luca del Papa, der bei der Erhardt + Leimer GmbH in Leitershofen seine Ausbildung als Systemelektroniker absolvierte.