Leitershofen

12:30 Uhr

"Schwerelos": Diese Kunst nimmt ihre Betrachter mit unter Wasser

Plus „Schwerelos“ heißt die Ausstellung der Ravensburger Künstlerin Barbara Ehrmann, die im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen zu sehen ist. Der Titel passt gut.

Von Matthias Schalla

„Immersion“ ist eines der auffälligsten Werke der Ausstellung von Barbara Ehrmann im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen. Die Silhouette eines mit Tusche gezeichneten Tauchers ist zu sehen. Sie schwingt sich in unbestimmte Tiefen hinab, die von einem dezenten, aber eindringlich wirkenden bläulich-türkisen Hintergrund dargestellt werden. Überall steigen Luftblasen auf. Im Treppenhaus des Kunstraums taucht die Figur auf dem leicht im Luftzug schwingenden asiatischen Wachspapier vom ersten Stock in den Keller. Das Gemälde ist über zwei Meter hoch. Der Titel des Werks, „Immersion“, passt auch gut zur gesamten Ausstellung der Ravensburger Künstlerin.

