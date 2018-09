vor 49 Min.

Leitershofer Schüler freuen sich über mehr Platz

Nach knapp einjähriger Bauzeit sind zwei neue Klassenräume und eine Mensa mit Terrasse entstanden. Für Kinder bringt der Anbau noch mehr Vorteile.

Von Ingrid Strohmayr

„Unsere Schule tut uns gut!“ Mit diesem fröhlichen Lied begrüßte die Musikklasse der Leopold-Mozart-Grundschule die vielen Festgäste bei der Einweihung des Erweiterungsbaus in der Aula. Sie hatten natürlich Grund zur Freude: Zwei neue Klassenräume mit Tafeln, die interaktives Arbeiten ermöglichen und den Umgang mit digitalen Medien schulen sowie eine neue lichtdurchflutete Mensa mit einer großzügigen Terrasse in Süd-West-Ausrichtung und einem Freisitz-Restaurant bereichern in Zukunft den Schulalltag. Blickfang in der neuen Mensa ist das in Gelb-, Orange- und Rottönen gestaltete Kunstwerk „Lux“ des Künstlers Harry Meyer aus Stadtbergen.

Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde jetzt kein kommunalpolitisches Denkmal seiner Bestimmung übergeben, sondern ein Gebäude, das ein wichtiger Beitrag zur Bildung der Kinder in Stadtbergen ist. „Denn es geht um nichts weniger als um eine gute und zukunftsgerechte Bildung für die junge Generation unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Paul Metz. Die heutigen Schüler würden im Laufe ihrer Schulzeit auf eine Berufs- und Studienwirklichkeit treffen, die sich in vielerlei Hinsicht von den Verhältnissen heute und früherer Zeiten unterscheidet. Metz: „Einmal gelerntes Schulwissen wird nicht ausreichen, um ein ganzes Arbeitsleben damit bestreiten zu können.

Die Baukosten betragen 2,1 Millionen Euro

Sie brauchen mehr denn je die Fähigkeit, sich selbstständig Wissen anzueignen, Informationen zu bewerten, zu verarbeiten und zu präsentieren. Wer später erfolgreich sein will, muss zu lebenslangem Lernen bereit sein.“ Die Grundlagen dazu würden bereits in der Schulzeit gelegt. „Darin sehe ich heute eine enorm wichtige Aufgabe der Schulbildung auch an unseren Grundschulen“, betonte Metz bei der Einweihung des Erweiterungsbaus. Die Schule, die jetzt ihre Pforten für noch mehr Schüler öffnet, bietet die räumlichen Voraussetzungen für eine komplette Dreizügigkeit. Die Baukosten betragen 2,1 Millionen Euro, davon beteiligt sich der Freistaat mit 846 000 Euro.

Im Erweiterungsbau – der umbaute Raum beträgt rund 2200 Kubikmeter – ist in Richtung Westen die großzügige Mensa im Erdgeschoß untergebracht, zwei neue Klassenräume im Obergeschoß ermöglichen die Ganztagsbetreuung. Außerdem wurde ein behindertengerechter Personenaufzug sowie wie eine Fluchttreppe ebenfalls im Norden des Bestandsbaukörpers errichtet. Dazu kommen noch die barrierefreie Ertüchtigung des Haupteingangs im Süden und der Einbau einer behindertengerechten Toilette im Kellergeschoß. Brandschutztechnische Ertüchtigungen im Bestand, Um- und Einbau von Rauchschutztüren in den Fluren samt Brandmeldeanlage zählen zu den weiteren baulichen Maßnahmen.

