vor 41 Min.

Leonhard Mairle setzt auf Natur und Zirbenholz

Der Schreiner gründete 1993 mit seiner Frau einen Betrieb. Warum er eine Holzart besonders schätzt

Von Steffi Brand

Leonhard Mairle macht das, was er liebt: Er schreinert individuelle Möbel aus Massivholz. In der Werkstatt erwartet seine Kunden das, was sie sich in einem Möbelschreiner-Meisterbetrieb erhoffen: der Duft von frisch bearbeitetem Holz und jede Menge Individualität.

Möbelträume zu verwirklichen, das ist der Anspruch, den der Schreiner an seine Arbeit stellt. Seinen Traum hat er sich im Übrigen mit der Möbelschreinerei direkt selbst erfüllt. Mit dem Meistertitel in Händen eröffnete Mairle die Werkstatt im Jahr 1993 – und zwar gemeinsam mit seiner Frau Elfriede, die ebenfalls gelernte Schreinerin ist. Einst lernten sie sich in der Berufsschule kennen, verwirklichten sich ihren großen Traum und sind sich auch in puncto Zukunftsplanung einig. „Wir haben es für uns getan“, erklärt die 57-Jährige.

Das bedeutet auch, dass die Möbelschreinerei nicht weitergeführt wird, wenn das Ehepaar in Rente geht. Beide Söhne haben andere berufliche Richtungen eingeschlagen, was für das naturverbundene Paar absolut in Ordnung ist. Doch zurück in die Werkstatt: Dort dürfen Holzfans kucken, fühlen, riechen und staunen. Die Ausstellung des Meisterbetriebs macht deutlich, dass es Mairle vor allem um natürliches und gesundes Wohnen und Leben geht.

In der Ausstellung befinden sich Werkstücke aus Mairles Werkstatt. Darunter auch Betten aus Zirbenholz. Schon früh hat der 55-Jährige sich mit der Kiefernart auseinandergesetzt, die vornehmlich in den Hochalpen wächst. Einst fertigte er eine komplette „Zirbenstube“, berichtet er. Heute schätzt Mairle die positiven Einflüsse des Holzes auf das Schlafverhalten und hat dieses Thema auch ein Stück weit für seine Möbelschreinerei als Hauptfokus auserkoren.

In Zirbenholzbetten soll der Erholungsfaktor deutlich höher sein. Laut Mairle soll sich die reduzierte Herzfrequenz positiv auf das Wohlbefinden auswirken, und das lasse sich sogar in Zahlen ausdrücken. So soll der Schlaf im Zirbenholzbett rund 3500 Herzschläge weniger pro Tag kosten und damit etwa eine Stunde weniger Arbeit fürs Herz. Auch die ätherischen Öle, die unbehandeltes Zirbenholz freigibt, sollen das Wohlbefinden optimieren. Da Mairle nicht nur Erwachsenen erholsamem Schlaf ermöglichen möchte, gibt es in seiner Möbelschreinerei sogar zwei Leih-Wiegen aus Zirbenholz.

Seit 2007 hat sich das Unternehmen, in dem neben Mairle selbst noch seine Frau Elfriede und ein Geselle arbeiten, auf den Bereich des gesunden Schlafens und Wohnens spezialisiert, was bedeutet: Metallfreie Vollholzbettgestelle aus Zirbenholz werden hier kombiniert mit den ergonomischen und natürlichen Schlafsystemen des Markenherstellers ProNatura. Dazu gibt es eine Schlafberatung des zertifizierten Schlafberaters.

Die Inspiration für seine Möbelstücke holt sich Mairle unter anderem auf seiner eigenen Streuobstwiese. In der Natur zu sein hilft dem 55-Jährigen, die Wünsche seiner Kunden zu formen und aufzuzeichnen, sodass final das Massivholzmöbelstück entstehen kann, das zum Kunden passt.

Wann Leonhard und Elfriede Mairle in Rente gehen werden, steht übrigens noch in den Sternen. Solange sie tagtäglich gesund und munter aus ihrem selbst geschreinerten Zirbenholzbett aufstehen können, gibt es für das Paar noch lange keinen Grund, mit ihrer Schreinerei aufzuhören.

Themen Folgen