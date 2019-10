vor 48 Min.

Leonhardiritt im Augsburger Land: Der Brauch lebt weiter

Ob in kunstvoller Tracht, mit prachtvollen Kutschen oder in Jeans hoch zu Ross – auf dem Land findet der Umzug bei Jung und Alt großen Anklang.

Von Brigitte Mellert (Text) und Marcus Merk (Fotos)

Lautes Wiehern und viele prachtvoll geschmückte Pferde und Kutschen verraten es schon von Weitem: In Gabelbachergreut hat am Sonntag der alljährliche Leonhardiritt stattgefunden. Ob jung, ob alt, ob Pferd, ob Hund – anlässlich der Patroziniumsfeier haben sich die Dorfbewohner entlang der Hauptstraße rund um die St. Leonhardkirche versammelt und den Zug durch den Ort beobachtet.

Zu Ehren des Schutzheiligen der Nutztiere

Einmal im Jahr ist Ende Oktober in Gabelbachergreut einiges los und hunderte Besucher wie auch Reiter aus dem Landkreis fahren in den kleinen 220-Einwohner-Ort bei Zusmarshausen: Neun Kutschen, vier Ponys und 60 Pferde haben an dem Umzug teilgenommen. Der Leonardiritt, eine Ehrung des heiligen Leonhard von Limoge – dem Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere – ist daher für die Gemeinde etwas ganz besonderes und findet schon seit 26 Jahren statt. Entsprechend aufwendig geschmückt sind die Kutschen, Pferde aber auch die Reiter selbst.

Karl Hafner trägt in Gabelbachergreut den 115 Kilo schweren Leonhardsnagel. Der Legende nach ist er aus den Votivgaben der Wallfahrer geschmiedet worden.

Auch Pfarrer Saji Chalil begleitet den Leonhardiritt hoch zu Ross, bevor er den Pferden mit einem Gebet seinen Segen ausspricht. „Heimat spüren“, sagt der Geistige abschließend und verweist auf die Bedeutung des Brauchtums auf dem Land. Der Umzug, der von der Kirchenstiftung und der Freiwilligen Feuerwehr seit Jahren organisiert wird, ist bei vielen tief verankert. So nehmen Kaspar und Johanna Zott aus Ried bei Dinkelscherben seit 1992 an dem Umzug teil. Auf einer alten Löschkutsche der Feuerwehr zieht die Familie mit zwei stattlichen Pferden durch die Straßen. „Es ist Tradition und der Ort ist für den Brauch einfach bekannt“, sagt Kaspar Zott, der auch kommende Woche in Dinkelscherber Ortsteil Stadel beim Leonhardiritt mit dabei ist.

Viele sind schon seit Jahren mit dabei

Auch die jüngere Generation ist von dem Brauch angetan: So ist Melanie Dopfer, die erst seit drei Jahren in Gabelbachergreut lebt, schon zum zweiten Mal dabei. „Für die Kinder ist der Umzug schön“, sagt die junge Mutter, während ihr Kind neugierig die Pferde beobachtet. „Dann ist richtig was los.“ Dem stimmen auch vier Buben zu, die als Ministranten den Zug zum sechsten Mal begleiten. Auch unter den Teilnehmern finden sich viele junge Gesichter: Beispielsweise lächelt Anna-Lena Hiltensperger den Zuschauern schon seit zehn Jahren von ihrem Pferd entgegen.

In Gessertshausen segnet Pfarrer Ralf Putz vor den Augen der Zuschauer die Pferde der anwesenden Teilnehmer.

Am selben Tag, wenige Stunden vorher sind auch in Gessertshausen Reiter durch die Straßen gezogen – wenn auch in kleinerem Rahmen. Rund 100 Menschen haben sich vor der kleinen Leonhardskapelle versammelt und beobachtet, wie auf dem engen Vorplatz Pfarrer Ralf Putz 13 Pferde segnet und ihnen eine kleine rote Schleife umhängt. Anschließend ist der Tross in Richtung Ortsmitte weitergezogen.

Der Brauch findet bei der Jugend Anklang

Zwar ist in Gessertshausen die Tradition noch etwas jünger – seit zehn Jahren findet hier der Leonhardiritt wieder statt. Aber der Zuspruch bei den Anwohnern ist schon jetzt groß: So ist Lea Neu bereits fünf Mal dabei. Sie sagt: „Für den Ort hat der Leonhardiritt eine große Bedeutung.“ Zu solchen Anlässen treffe sich die gesamte Gemeinde. Aber auch für die Reiter ist der Leonhardiritt ein besonderer Tag: So sind Maike Brandner und Hannah Schelhas von der Reitschule am Weiherhof mit ihren Pferden bereits im zweiten Jahr dabei.

Mitverantwortlich für die wiederbelebte Feier in Gessertshausen ist Armin Hartmuth, Vorsitzender der Pfarreiengemeinschaft. Er hat den Leonhardiritt zum ersten Mal 2009 organisiert. „Zusammem mit dem Reitschule Karin Gleich vom Weiherhof haben wir damals mit dem Leonhardiritt begonnen“. Seit 2014 werde die Feier in seiner bestehenden Form ausgetragen. „ Für die Gessertshauser und die umliegenden Orte ist es inzwischen ein kleines Dorffest.“ Selbst die Jüngeren lassen sich das Spektakel nicht entgehen. „Es haben viele Vereine mitgemacht“, fasst er zusammen: „Die Freiwillige Feuerwehr, der Veteranenverein, die Musik- und Sportvereine und die Reitschulen sowie private Reiter oder auch die Tierklinik in Gessertshausen haben teilgenommen.“ Stolz ist Hartmuth auch über die Kutsche von Rudolf Erdle aus Holzara, die heuer zum ersten Mal nicht nur in Gabelbachergreut, sondern auch in Gessertshausen mitgefahren ist. Eigens für ihn haben sie die Feier auf den Sonntag gelegt, damit der Kutscher dabei ist.