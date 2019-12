vor 17 Min.

Lerncoach gibt Tipps für entspannte Hausaufgaben

Elternabend im Familienstützpunkt Neusäß mit Eva Hörtrich. Warum Vertrauen beim Lernen eine wichtige Rolle spielt

Von Renate Dumreicher

Die einen lernen am besten durch das wiederholte Schreiben der Vokabeln, andere müssen sich bewegen, um den Stoff gut abzuspeichern. Um die verschiedenen Lerntypen und die Unterstützung der Kinder beim Lernen ging es bei einem Vortrag von Lerntrainerin Eva Hörtrich im Neusässer Familienstützpunkt. Bis auf den letzten Platz war der Raum gefüllt, überwiegend mit Müttern, die sich informieren wollten, wie sie ihre Kinder in der Schule unterstützen können.

Ein wichtiges Stichwort gibt Eva Hörtrich gleich zu Beginn: Vertrauen. „Jedes Kind wird seinen Weg gehen. Unser Grundvertrauen, dass sie alles in ihrem eigenen Tempo lernen, wie auch das Laufen und Sprechen, verlieren wir in der Schule. Weil das System uns das Tempo vorschreibt“, gibt die Lerntrainerin zu bedenken.

Aber was gehört zum Lernen? Selbstverantwortung und Lernorganisation, Motivation und Konzentration, Prüfungskompetenz und Lernstrategien, sowie Selbsteinschätzung und das Verständnis, wie unser Gehirn funktioniert, bilden das Grundgerüst des richtigen Lernens. Und das nicht nur im Kindesalter.

Die Lerntrainerin erinnert sich auch an ihre Schulzeit: „Ich hatte auch manchmal Probleme, zum Beispiel in Physik. Meiner Tochter geht es zurzeit genauso“, erzählt die Mutter von zwei Kindern. „Zeigen Sie Verständnis und suchen Sie gemeinsam nach Lösungen“, empfiehlt sie den Eltern.

Um sich Texte, Vokabeln und Formeln besser einprägen zu können, hilft die Kenntnis über die verschiedenen Regionen im Gehirn. Kurz zusammengefasst spielen beim Lernen das Zwischenhirn, der Hippocampus und das Großhirn eine Rolle. Werden im Großhirn die Informationen gespeichert, Wissen verankert und abrufbar gemacht, ist das Zwischenhirn für die Gefühlswelt zuständig. Soll etwas länger als 20 Minuten abgespeichert werden, also nicht nur im Kurzzeitgedächtnis, ist das Wiederholen das Wichtigste. Je öfter etwas wiederholt und in der Praxis angewandt wird, desto wichtiger scheint dieses Wissen für das „Seepferdchen“ zu sein, und der Zugang zum Großhirn wird erlaubt. Auch das Verbinden von positiven Emotionen mit dem Erlernten ist ein Schlüssel zum Langzeitgedächtnis. Der visuelle Lerntyp merkt sich beispielsweise zehn Begriffe und erfindet eine positive Geschichte rund um diese Wörter. Er lernt am besten durch Zuschauen, Markieren, Bildermalen, mag Ordnung und braucht alles schriftlich. Der auditive Lerntyp hingegen lernt besser durch Zuhören, lautes Vorsagen, er mag Vorlesen und Hörbücher. „Learning by doing“ ist dem kinästhetischen Lerntyp besonders wichtig, er geht auf und ab, ändert seinen Platz beim Lernen. Um den Lerneffekt zu steigern, sollte jeder Lerntyp versuchen, alle Sinne zu verwenden.

Zum Thema Lernorganisation gibt Eva Hörtrich zum Schluss noch ein paar Beispiele, wie sich ein Tages- bzw. ein Wochenplan erstellen lassen. Dabei weist sie darauf hin, dass es wichtig ist, genügend Pausen einzuplanen. Gerade Grundschulkinder brauchen nach einer Phase der Konzentration, die etwa doppelt so lang ist, wie alt die Kinder sind, eine kurze Pause mit Bewegung oder frischer Luft, bevor die nächste Runde beginnt.

In den Pausen rät die Lerntrainerin noch, „das Gehirn richtig zu versorgen, Zucker zu vermeiden und Wasser zu trinken. Die Belohnung gibt es danach“.

