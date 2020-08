00:32 Uhr

Leselust mit Spielen fördern

Aktionen der Bücherei Oberschöneberg

Das Büchereiteam der Bücherei Oberschöneberg hat sich wieder bei der Aktion „Stadt Land spielt“ angemeldet. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Spieleaktion leider nicht wie gewohnt stattfinden. Die Bücherei bietet aber ab Sonntag, 13. September, eine große Auswahl neuer Spiele zum Ausleihen an. Zusätzlich gibt es eine „Freiluftaktion“: Am Samstag, 26. September, veranstaltet das Büchereiteam eine Wanderung zum Thema „Bäume“. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Bücherei. Geplant ist eine Stationen-wanderung von etwa zwei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Ulrike Eger, Telefon 08292/1704, oder während der Öffnungszeiten der katholischen Bücherei Oberschöneberg. Der Sommerleseclub bot den Schülern wieder jede Menge Lesestoff. Leider kann die Lesenacht nicht stattfinden. Auch eine Abschlussparty gibt es nicht. Aber es gibt Preise für die Leser zu gewinnen, und jeder, der mindestens drei Bücher in den Ferien gelesen hat, erhält eine Urkunde. (AL)

Themen folgen