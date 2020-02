vor 10 Min.

Leseraktion: Der „Zusamtaler Mondexpress“ und der kleine Loyd

Die historischen Bilder unserer Leser sind nicht nur lustig, sondern auch wichtige Zeitzeugnisse. Dies zeigt auch ein Bild vom Fasching in Zusmarshausen.

Der Fasching von anno dazumal bewegt unsere Leser. Dies beweist unsere Fotoaktion, die wir vor wenigen Tagen gestartet haben. Aufgrund der Fülle der Einsendungen, werden wir daher in den nächsten Tagen die Aufnahmen auf Sonderseiten in unserer Zeitung veröffentlichen. Hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack. Max Trometer hat sich an einen der ersten Umzüge in Zusmarshausen erinnert.

„Der erste Faschingsumzug in Zusmarshausen fand 1954“ statt, schreibt Trometer. Der heute allseits bekannte Name „ Zusamtaler Bettschoner“ tauchte allerdings erstmals im Jahr 1958 auf. Das Foto, das Trometer seinem Bericht beigelegt hat, stammt vermutlich vom ersten Umzug 1954 oder einem der drei nachfolgenden Jahre. Aufgenommen wurde es von Max Trometer senior.

Gebilde erinnert an einen Zeppelin

Die Aufnahme entstand an der Einmündung der Bergstraße in die Schlossstraße, vis a vis des heutigen Gasthofs Strasser. Es zeigt das Zusmarshauser Prinzenpaar auf dem Anhänger unter einem Gebilde, das an einem Zeppelin erinnert. Tatsächlich aber soll das Kunstwerk eine Rakete darstellen. Deutlich wird dies Dank der gut zu lesenden Aufschrift „Zusamtaler Mondexpress“. „Leisteten die Zusamtaler da gar schon Vorarbeit zur 1969 stattfindenden ersten Mondlandung?“, fragt sich Trometer.

Die Faschingsbilder sind jedoch zugleich auch wichtige Zeitzeichen. So ist typisch für die Nachkriegszeit der links am Bildrand geparkte Kleinwagen. Es handelt sich um einen Lloyd, der zum größten Teil aus Sperrholz gefertigt wurde, das mit Plastik beziehungsweise Kunstleder überzogen wurde. Das brachte ihm im Volksmund den Spitznamen „Plastikbomber“ ein. Später folgte der höhnische Spruch „Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd.“ Nicht minder spöttisch war der Kommentar, der sich auf die magere Motorleistung bezieht: „Loyd steht am Berg und heult.“

Sieg bei den „12 Stunden von Hockenheim“

Seine Zuverlässigkeit bescherte dem Kleinwagen aber viele Freunde. Lloyd nahm sogar an zahlreichen Renn- und Rallye-Veranstaltungen teil, um die Zuverlässigkeit und Robustheit der Wagen zu demonstrieren. Und in seiner Klasse siegte der Wagen sogar 1958 und 1959 bei den „12 Stunden von Hockenheim“.

Teilnahme Wer sich an der neuen Aktion beteiligen will und damit hilft, Zeitzeugnisse für die Nachwelt zu dokumentieren, kann seine historischen Aufnahmen scannen und per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de senden. Die Bilder können auch direkt per Post an Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, geschickt werden.

Wichtig sind einige Notizen zum Bild: Wo und wann ist es entstanden? Wer hat’s gemacht? Was genau ist zu sehen? Gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte? Bitte hinterlassen Sie auch eine Telefonnummer und Ihre Anschrift für eventuelle Rückfragen. (mit thia)

Themen folgen