16.03.2018

Lesung zur Fastenzeit

Passend zur Fastenzeit gab es eine Lesung mit Musik in der Bücherei Oberschöneberg. Heike Adami verbrachte in einem Kloster Schweigeexerzitien und schrieb ihre Erfahrungen in dem Buch „Der Klang des Schweigens – Eine Reise zu Dir selbst“ auf. Zusammen mit ihrer Freundin Wibke Jungermann gestaltete die Augsburgerin die Lesung mit Gitarre und Gesang. Heike Adami schilderte das Gefühl, kurz vor einem erhofften Ziel zu stehen und es dann doch nicht zu erreichen. Manchmal werfe auch ein Unfall oder Unglück Menschen aus der Bahn. Sie habe auch einige bittere Veränderungen erfahren müssen, und da habe sie begriffen, dass sie sich erst selbst finden müsse, um einen neuen Weg einschlagen zu können. In dem Buch gibt es zu jedem Kapitel ein Angebot mit Impulsen und Übungen.