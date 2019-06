vor 48 Min.

Letzte Chance für Wettbewerb

Bewerbungsfrist für Kunstpreis läuft ab

In diesem Jahr wird der mit 3500 Euro dotierte Kunstpreis der Stadt Gersthofen für herausragende Leistungen im Bereich Musik verliehen. Teilnahmeberechtigt sind Künstler aus Gersthofen, den benachbarten Landkreisen sowie diejenigen, die einen besonderen Bezug zu Gersthofen haben oder in Gersthofen bereits öffentlich aufgetreten und zwischen 18 und 35 Jahren alt sind. Die Bewerbungsunterlagen sind unter www.gersthofen.de erhältlich. Bewerbungsschluss ist am morgigen Freitag, 7. Juni. (lig)

an das Kulturamt Gersthofen, Susanne Pfiffer, Bahnhofstraße 2, Gersthofen, 0821/2491-521 oder E-Mail: spfiffer@gersthofen.de.

