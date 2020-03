vor 39 Min.

Letzte Woche zur Spülung des Wassernetzes

Gersthofen zielt auf Ende am Donnerstag

Von Gerald Lindner

Endspurt für die Spülungen des Wasserleitungsnetzes in Gersthofen: Wenn alles glatt geht, sollen diese am Donnerstag, 12. März, abgeschlossen sein. Durch die Maßnahmen will die Stadt erreichen, dass in absehbarer Zeit wieder auf die Chlorung des Wassers verzichtet werden kann. Seit Montag und bis Donnerstag stehen nach Angaben der Stadtverwaltung folgende Bereiche auf dem Plan:

Raiffeisenstraße (Mehrzweckhalle), Bürgermeister- Franz-Pfiffner-Weg, Tulpenweg, Wertinger Straße, Burghofweg (CSC Vereinsgelände), Am Rosshimmel (Erdbau Brem, Firma Finkel), Nelkenstraße 6-10+10a, Margeritenweg, Lilienweg, Lupinenweg, Dahlienweg, Gablinger Straße (Kläranlage, Funk- und Fernmeldeanlage, Tennisheim).

Wertinger Straße, Schmutterstraße (Fiat Huber, Friseursalon Abt), Sebastianstraße 1-26, (ohne Hausnummern 19/21/28/30/32/27), Hinter den Höfen, Am Wiesengrund.

Martinstraße, Mühlstraße, Am Forsthaus, Kornstraße 1+5, Forststraße, Lindenbergstraße, Falkenstraße.

Am Sonnenhang, Talblick, Gailenbacher Straße (Sportanlage).

Am Bögle (Kirche/Kindergarten St. Martin), Am Anger, Stephanstraße, Am Kirchberg, Traminer/Kalterer/Meraner/Trudener/Aldeiner Straße, Rettenberger Straße, Am Plattenberg, Sebastianstraße 19/21/28/30/32/27/29; Friedhof, St. Sebastian), Herdweg (Feuerwehr), Keltenstraße, Normannenstraße, Germanenstraße, Gotenstraße, Katharinaberg, Sautener Straße, Schwaben-, Alemannen-, Frankenstraße, Florianweg 3.

Wachtelweg, Amselweg, Adlerweg, Bussardweg, Lärchenweg, Braunkelchenweg, Tannenweg, Eulenweg, Habichtweg, Weidenlohestraße, Waldstraße, Eibenweg, Rettenberger Straße, Schönblickstraße, Blütenstraße, Schnurbeinstraße, Peterhofstraße, Talstraße, Bürgermeister-Kuchenbaur-Straße, Wolfgangstraße (Feuerwehr, St. Wolfgang).

Peterhof und Am Rehsprung. Änderungen können sich allerdings kurzfristig noch ergeben. (AL)

