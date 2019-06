vor 32 Min.

Letzter Schliff am Stadtberger Rathausplatz

Die Bauarbeiten am Rathausplatz in Stadtbergen schreiten voran. Doch bis alles fertig ist, wird es noch eine Weile dauern. Denn die Straße direkt vor dem Platz wird neu asphaltiert. Ein farbiger Belag soll den Platz optisch vergrößern.

Der Bereich vor dem Verwaltungsgebäude soll barrierefrei werden. Seit März laufen die Arbeiten. Nun wird ein Teil des Oberen Stadtweges gesperrt.

Von Felicitas Lachmayr

Noch stehen Bagger am Stadtberger Rathausplatz. Die kleine Kapelle ist von Gräben und Bauzäunen umringt. Auf dem Parkplatz nebenan türmen sich die Pflastersteine. Anfang März begannen die Umbauarbeiten, um den Rathausplatz barrierefrei zu gestalten. Seitdem ist einiges passiert.

Den Plänen des Landschaftsarchitekten Reinhard Baldauf folgend wurde das grobe Pflaster durch glattes Granit ersetzt. Das soll Rollstuhlfahrern die Anfahrt erleichtern. Die dafür notwendigen Arbeiten sind fast abgeschlossen. Auch der Leitstreifen, der sehbehinderten Menschen den Weg zum Rathauseingang weisen soll, ist verlegt.

Die Hecke rund um die kleine Kapelle musste den Baumaßnahmen weichen, soll aber schon bald durch eine neue ersetzt werden – allerdings in gestutzter Form, damit die Kapelle besser zur Geltung kommt. Auch die Bäume wurden neu gepflanzt.

Am Dienstag, 11. Juni, ist gesperrt

Doch bis alle Arbeiten am Stadtberger Rathausplatz abgeschlossen sind, wird es noch eine Weile dauern. Denn ein Teil des Oberen Stadtweges sowie die Einmündung Am Graben werden im Rahmen der Umgestaltung neu asphaltiert.

Von Dienstag, 11. Juni, an ist der Bereich zwei Wochen vollständig für den Verkehr gesperrt. Anwohner können in dieser Zeit nur die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über den Weg Am Hopfengarten zur Elias-Holl-Straße nutzen. Denn die Straße direkt vor dem Rathausplatz soll farbig werden. Ein beigefarbener Asphalt wird aufgebracht und in einem speziellen Verfahren wieder abgeschliffen. So soll der Fahrbahnbelag eine besondere Patina erhalten und mehr Verkehrssicherheit bringen. „Der Rathausplatz soll damit optisch auch vergrößert werden“, sagt Waltraud Peeva vom Stadtberger Bauamt.

Die Umbaumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Sonntag, 23. Juni, an. „Damit liegen wir voll im Zeitplan“, sagt Peeva. Allerdings verkehren wegen der Arbeiten am Oberen Stadtweg in dieser Zeit auch keine AVV-Busse. Die Haltestelle vor dem Rathaus wird nicht angefahren. Fahrgäste, die die Buslinie 641 nutzen wollen, müssen auf die Haltestelle „Stadtbergen“ ausweichen. Ab Samstag, 8. Juni, fällt zudem die Haltestelle an der Parkschule aus. „Wir haben die Baumaßnahme bewusst in die Ferien gelegt, weil die Busse hier nicht fahren können“, sagt Peeva. Direkt von den Bauarbeiten betroffene Anwohner seien informiert worden.

In den Pfingstferien wird noch gearbeitet

Über die Pfingstferien wird also noch gearbeitet. „Danach sollte das Gröbste fertig sein“, sagt Peeva. Auch der Parkplatz neben dem Rathaus ist dann wieder freigegeben. Dort wurde der grobe Belag mit neuem Betonpflaster ausgetauscht. Der Behindertenparkplatz befindet sich dann direkt vor dem Hauptplatz.

Abschließend sollen Holzbänke auf dem Rathausplatz aufgestellt werden. Die Fahnen werden künftig westlich der Kapelle wehen. Außerdem sollen neue Kugelleuchten entlang der Leitershofer Straße das Licht wechseln können und das Rathaus in den Farben der Stadt anstrahlen.

Der Umbau des Rathausplatzes hatte jahrelang für heftige Diskussionen im Stadtrat gesorgt. Nicht nur die Art der Gestaltung, sondern auch die Kostenfrage war umstritten. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Mehrheit der Stadträte dann Nägel mit Köpfen gemacht und sich für das 350000 Euro teure Projekt ausgesprochen. Rund 180000 Euro trägt die Stadt selbst.

