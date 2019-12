vor 40 Min.

Lichterfest an der Schmutter

Die Heilige Lucia wird gewürdigt

Das Fest zu Ehren der Heiligen Lucia ist ein Lichterfest aus dem Mittelalter, wird unter anderem zum Schutz vor Hochwasser gefeiert und ist ein weihnachtlicher Vorbote. Daran erinnert ein besonderes adventliches Lichterfest, das nun die Pfarrei Herz Mariä in Diedorf und das Umweltzentrum Schmuttertal am Freitag, 13. Dezember, zum ersten Mal feiern. Mit Alt und Jung möchten sie leuchtende Lucia-Häuschen in den neuen Fischbach einsetzen und bis zur Schmutter schwimmen lassen.

Ab 17 Uhr kann man sein eigenes traditionelles Lucien-Häuschen bauen; das Umweltzentrum organisiert dafür die benötigten Materialien. Man kann aber auch schon ein fertiges Häuschen zur Segnung durch Pfarrer Hans Fischer um 19 Uhr mitbringen. Anschließend wird Michael Bender mit seinem Alphorn die schwimmenden Lichterhäuschen musikalisch begleiten; am gemütlichen Lagerfeuer und Schwedenfeuer wird mit Punsch und Bratäpfeln gemeinsam das dritte Adventswochenende eingeläutet.

Da im Rahmen des Festes traditionell Süßigkeiten verschenkt werden, haben die Praktikantinnen des Umweltzentrums für die kleinen Gäste Lebkuchen gebacken.

Für bastelnde Familien wird zudem eine Brotzeit vorbereitet, daher ist eine Anmeldung für die Bastelaktion bis spätestens Dienstag, 10. Dezember, dringend erforderlich. Alle anderen Mitfeierenden kommen dann bis circa 19 Uhr in die Augsburger Straße 24, Ortsteil Kreppen, in das Umweltzentrum.

Kosten: Für Bastelmaterial, Brotzeit und Punsch fünf Euro/Person, Familien 13 Euro. Anmeldung: Telefonnummer 08238/3004-27 oder E-Mail umweltzentrum@markt-diedorf.de. (AL)

