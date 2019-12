20.12.2019

Lieder aus Knecht Ruprechts Musikzimmer

Schülerinnen der Sing- und Musikschule treten mit Profis auf

Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau treten bei einem Konzert mit Profis auf: Das ist die Idee für ein Projekt der Zusmarshauser Sing- und Musikschule, die nun verwirklicht wurde. Johanna Groß und Helmuth Baumann, beide Lehrer an der Sing- und Musikschule, ließen einen Wettbewerb unter ihren Schülern stattfinden und gaben den Gewinnern die Gelegenheit, bei einem gemeinsamen Konzert mit Profimusikern aufzutreten. Gemeinsam mit fünf professionellen Musikern des Staatstheaters in Augsburg spielten und sangen nun beim Konzert „Zwischen Kürbis und Kerzenschein/Knecht Ruprechts Musikzimmer“ in Zusmarshausen die neun Gewinnerinnen des Wettbewerbs in wechselnden Konstellationen bekannte und weniger bekannte Stücke. So erklangen Robert Schumanns „Knecht Ruprecht“, „Cumbia Sobre el Mar“ (Rafael Mejia Romani) und „Variations on a Northern Chinese Folksong“ (Zhang Wu).

Bei der Auswahl der Stücke hatten“ Johanna Groß und Helmuth Baumann viel Fingerspitzengefühl bewiesen. Die Arrangements, die sie jeweils für ihre Schüler und die Streicher geschrieben hatten, schufen eine perfekte Verbindung zwischen dem professionellen Streichquintett und den Schülerinnen, die zum Teil ihr Instrument erst seit einem Jahr erlernen. Das Zusammenspiel der Schülerinnen funktionierte fast immer perfekt. Zwischen den Stücken las die Regensburger Sängerin Rosi Klar Auszüge aus dem Tagebuch des Knecht Ruprechts vor, verfasst von Helmuth Baumann.

Zum Abschluss standen alle Mitwirkenden und Organisatoren noch einmal gemeinsam auf der Bühne und gaben einen Osttiroler Vierg’sang zum Besten. (AL)

