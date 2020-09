21.09.2020

Liederabend: Liebe und ihre Facetten

Künstlerinnen singen im Eukitea-Theater in Diedorf

Einen Liederabend mit den beiden aufstrebenden Künstlerinnen Susanne Kapfer und Hiroko Utsumi, die seit drei Jahren erfolgreich mit Programmen aus den Genres Oper, Oratorium und Lied auftreten, veranstaltet der Tonkünstlerverband Augsburg-Schwaben am Freitag, 9. Oktober, im Theater Eukitea in Diedorf. In ihrem Programm „Liebe und ihre Facetten“ beleuchten die Künstlerinnen den Reichtum an Emotionen, den die Liebe mit sich bringt – von Wut, Wahn oder gänzlicher Hingabe bis hin zur Selbstaufgabe.

Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Robert Schumann kommen zu Gehör, aber auch der im KZ Auschwitz-Birkenau ermordete, in den letzten Jahrzehnten immer mehr wiederentdeckte und wunderbare Komponist Viktor Ullmann mit seinen „Fünf Liebesliedern von Ricarda Huch“. (AZ)

