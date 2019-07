vor 39 Min.

Liederreigen mit Mäusegift

Warum das Sommerkonzert des Gesangvereins Harmonie wieder für Überraschungen gut war

Von Claus Braun

Mit einem bunten Liederreigen überraschte der Ge-sangsverein Harmonie beim diesjäh-rigen Sommerkonzert. Wegen der widrigen Wetterverhältnisse musste die als Open Air geplante Veranstaltung in den schmucken Kapitelsaal ausweichen.

Dort wurde der Konzertabend in großen Teilen vom Nachwuchs dominiert. Unter der Leitung von Benedikt Schreier zeigte der Kinderchor „Fortuna Voices“ sein Können. Mit dem traditionellen Zulu-Song „Ukuthula“ gelang der Einstand bravourös. Es folgten ein Medley von Elton John aus dem Film „Der König der Löwen“, das Baseler Soldatenlied „Auf der Schwäbischen Eisebahne“ aus dem Jahre 1850 und „I See Fire“ von Ed Sheeran.

Als Gast trat der Kinderchor aus Rehling unter der Leitung von Tobias Lachenmayr auf. Die 25 Kinder zeigten beim ersten Lied „Halt das Känguru fest, Boy“ vor den vielen Zuhörern noch ein bisschen Lampenfieber, doch beim Medley „Applaus, Applaus“ und „New York, Rio, Rosenheim“ der Sportfreunde Stiller wurden die Stimmen immer kräftiger.

Längst der musikalischen Kinderstube entwachsen ist die Gruppierung „La Ventura“, die gespickt ist mit Akteuren aus dem früheren Kinderchor und Mitwirkenden der Musicalprojekte der vergangenen Jahre in der Marktgemeinde. Fast 40 junge Frauen und Männer werden von Dirigent Martin M. Fendt betreut und haben sich längst zu einem gefragten Chor entwickelt, der seine eigenen Konzerte gibt oder auf Hochzeiten engagiert wird. Mit „In Dreams“, „Ganz weit weg“ von Haindling oder „Fields of Gold“ von der Musik-Ikone Sting erntete „La Ventura“ viel Beifall.

Den fulminanten Konzertabend abgerundet hat der gemischte Chor der Harmonie-Sänger, der sich vor wenigen Wochen mit „Allegro“ einen eigenen Namen verpasst hat. Leiterin Marianne Lang berichtete dem Publikum von der durchaus kritischen Liedauswahl innerhalb des Chors. So gab es gespaltene Meinungen, ob „Nun hört, ihr Herr, ein neues Gedicht“ von Erasmus Widmann aus dem Jahr 1611 das Passende für das Sommerkonzert wäre. Im Refrain heißt es „Die Maus muss sterben und verderben, die kleinen Mäus, die großen Mäus, …sie müssen alle sterben und verderben, von diesem Pulver, sie müssen alle umkommen“.

Dem Applaus des Publikums nach war es das Richtige, zumal Marianne Lang sogar einen Eimer Mäusegift in den Konzertsaal mitgebracht hatte. Höchste Ansprüche wurde an „Allegro“ zudem bei den vier Miniaturen von Eugen Roth (Text) und Klaus Ochs (Musik) „Menschen wie du und ich“ ge-stellt. Eine höchst unterhaltsame Darbietung, wie das diesjährige Sommerkonzert in Gänze über-haupt.

Themen Folgen