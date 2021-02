vor 16 Min.

Lieferwagen kracht in Hirblingen gegen Lastwagen

Ein Sprinter ist am Montag gegen einen in Hirblingen geparkten Lastwagen gekracht.

Beim Rangieren übersieht der Fahrer eines Sprinter-Lieferwagens in Hirblingen einen geparkten Lastwagen. Es kommt zum Unfall.

Ein 38-jähriger Sprinterfahrer ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Lastwagen gekracht. Laut Polizei rangierte der Mann am Montag gegen 9.30 Uhr mit seinem Sprinter in der Wertinger Straße in Hirblingen. Dabei übersah er einen Lastwagen, der geparkt hinter ihm stand. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Sprinter gegen die linke Front des Lastwagens. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. (kinp)

