11:17 Uhr

Likör eingesteckt: Ladendieb in Diedorf fliegt auf

Die Polizei hat einen Ladendieb in einem Supermarkt in Diedorf erwischt.

Zwei Flaschen Likör steckte sich ein Ladendieb in den Rucksack. Das flog auf.

Ein Ladendieb ist am Freitag gegen 15 Uhr in einem Supermarkt an der Diedorfer Gewerbestraße aufgeflogen. Laut Polizei wurde der 29-Jährige dabei beobachtet, wie er in dem Supermarkt zwei Flaschen Likör in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er zwei Tiefkühlpizzen und wollte den Laden verlassen. Bei der Nachschau im Rucksack wurden die beiden Flaschen Likör und noch drei Tetra-Pak-Packungen Saft aufgefunden. Die Waren hatte einen Gesamtwert von ca. 30 Euro. Der 29-Jährige wurde wegen Ladendiebstahls angezeigt. (kinp)

Themen folgen