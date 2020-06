vor 36 Min.

Livestream statt Stadtsportfest

Am Sonntag startet in Gersthofen die Reihe „Sporty Sunday“

Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Stadtsportfest in Gersthofen mit den klassischen Wettbewerben heuer ausfallen. Doch sportlich darf es trotzdem zugehen: Am morgigen Sonntag, 21. Juni, startet die Reihe „Sporty Sunday“ – ein Stream mit einer Sportart zum Mitmachen für den Sportspaß zu Hause. In kurzen, ca. 20-minütigen Clips darf sich ordentlich vor dem Bildschirm bewegt und auch mal ausgepowert werden und das von Jung bis Alt.

Über folgende Sportarten der verschiedenen Vereine können sich Zuschauer freuen: Ski-/Fitnessgymnastik (Naturfreunde Gersthofen e.V.), Yoga, Seniorengymnastik, Kinderturnen (CSC Batzenhofen-Hirblingen e. V.), Zumba (TSV 1909 Gersthofen e. V.).

Los geht es am Sonntag um 14 Uhr mit Ski-/Fitnessgymnastik), abrufbar über den Facebookkanal (50 Jahre Stadt Gersthofen), Youtube (Stadt Gersthofen) und der Website www.gersthofen.de. Über die weiteren Termine für die folgenden Livestreams informiert die Stadt Gersthofen erneut. (AL)

