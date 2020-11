vor 16 Min.

Lkw-Fahrer verursacht in Gersthofen Sachschaden

Beim Rangieren hat ein 59-jähriger Lastwagenfahrer am Montag in Gersthofen einen Lieferwagen übersehen.

Beim Rangieren unterlief einem Lastwagenfahrer in Gersthofen ein kostspieliger Fahrfehler. Er rammte einen Lieferwagen.

Beim Rangieren hat ein 59-jähriger Lastwagenfahrer am Montag in Gersthofen einen Lieferwagen übersehen. Der Mann wollte eigentlich von der Daimlerstraße nach links in eine Firma einfahren, machte dabei aber einen kleinen Fehler.

Als der 59-Jährige gegen 6.55 Uhr mit seinem Fahrzeug vor dem Tor stand stand, bemerkte er, dass er zu weit gefahren war. Beim Zurücksetzen seines Lastwagens übersah er jedoch laut Polizei den Lieferwagen eines 44-Jährigen, der hinter ihm stand. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (thia)

