23.10.2020

Lkw verursacht in Gersthofen hohen Schaden beim Rangieren

Einen hohen Sachschaden hat ein Lastwagenfahrer in Gersthofen verursacht. Beim Rückwärtsfahren rammte er ein Auto.

Von Gunter Oley

Eine Baustelle in der Mendelssohnstraße in Gersthofen wollte ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 11.20 Uhr mit Material beliefern. Dazu fuhr er rückwärts an den Bereich heran, in dem aus sein Fahrzeug entladen werden sollte

Nach Angaben der Polizei übersah der 27-jährige Fahrer jedoch beim Rangieren ein parkendes Fahrzeug. Der Anstoß war so heftig, dass das Auto einen Totalschaden hat. Die Schadenssumme wird auf insgesamt etwa 8500 Euro geschätzt.

