00:33 Uhr

Lob für kommunale Zusammenarbeit

Landtagsabgeordneter Georg Winter besucht das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster

„Bei unserem Auftakt im Jahr 2012 machten wir klar, dass wir an einem Strang ziehen werden, um die Region weiterzubringen“, blickte Landtagsabgeordneter Georg Winter aus Höchstädt im Landkreis Dillingen an der Donau auf den Beginn der interkommunalen Zusammenarbeit zurück. Und das sei gelungen.

Zusammen mit dem Behördenleiter des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben, Christian Kreye, sowie dem zuständigen Abteilungsleiter Ludger Klinge informierte sich Winter über die Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit der sechs Gemeinden. ILE-Managerin Hummel gab einen Abriss über die Musikschule Holzwinkel und Altenmünster, die Nachbarschaftshilfen, aber auch den kommenden Tag der Ausbildung. Vorsitzender Bergmeir verwies auf die gute Zusammenarbeit mit dem ALE. Und diese sei noch lange nicht beendet: Vor allem der Erhalt des Mittelschulstandortes müsse im Fokus stehen, so Bürgermeister Walter. Die Vertreter der beteiligten Gemeinden stellten ihre wichtigsten kommunalen Anliegen vor: In Heretsried bestimmen vor allem die beiden Dorferneuerungsmaßnahmen das Arbeitsgeschehen.

Die Gemeinde Altenmünster beschäftigt sich mit der schwierigen Maßnahme in Hegnenbach sowie der geplanten Dorferneuerung in Eppishofen. In Emersacker drehe sich alles um die Restaurierung des Schlosses sowie die Einrichtung einer neuen Gaststätte, erläuterte stellvertretender Bürgermeister Mengele.

Bürgermeister Gleich verwies auf die Erweiterung des Kindergartens in Bonstetten, die geplanten Maßnahmen in der Ortsmitte sowie den Radweg, der zusammen mit Heretsried und Gersthofen umgesetzt werde. Vor allem die Chance eines Naturfreibades hielt der Landtagsabgeordnete Winter abschließend für sehr interessant. Er verwies auf bestehende Förderprogramme und sprach seine Unterstützung für das Projekt aus.

Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e. V. ist der Zusammenschluss der Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Welden zu einer interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Belangen. Die Koordinationsstelle des Vereins und die sechs thematischen Entwicklungsfelder arbeiten intensiv an verschiedenen Projekten. (AL)

