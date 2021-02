vor 46 Min.

Lockdown im Kreis Augsburg: Wer verreist derzeit überhaupt noch?

Normalerweise herrscht in der Ferienzeit Hochbetrieb auf den Flughäfen wie zum Beispiel in München. Doch derzeit plant kaum jemand eine Ferienreise, zudem wurden viele Geschäftsreisen durch digitale Kontakte ersetzt.

Plus Wegen Corona gibt es wieder mehr Einreise- und Reisebeschränkungen. Doch man fragt sich: Plant derzeit überhaupt jemand eine Reise? Und was machen Unternehmen?

Die Mutationen des Coronavirus versetzen die Welt immer mehr in Angst und Schrecken. Reiseverkehr ist deshalb derzeit besonders gefürchtet. Es soll möglichst niemand herein ins Land, und auch keiner hinaus. Die Auflagen vermiesen ja auch wirklich die Reiselust: Negativer Coronatest vorher und anschließend Quarantäne - nicht besonders verlockend. Gleichzeitig sind Unternehmen bestrebt, ihre Mitarbeiter zu schützen - mit Folgen für die Reisetätigkeit.

Aber gibt es sie noch, die Urlauber, die sich nicht abschrecken lassen? "Ja, ganz vereinzelt", sagt Kilian Norkuss, Büroleiter im Reisebüro in Neusäß. Ein paar Urlauber nutzen noch die kleinen Nischen, "wo noch ein bisschen was geht", und entfliehen dem deutschen Winter: In Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, allen voran Dubai, oder in die Karibik. "Aber das ist wirklich auf ganz niedrigem Niveau", sagt Norkuss.

Erste Anfragen bei den Reisebüros für den Sommer

Christoph Kain, Inhaber des Reisebüros in Diedorf, berichtet von derzeit etwa einer Buchung pro Woche. Wer derzeit verreist? "Kein Mensch", sagt der Reisefachmann, die Menschen seien viel zu verunsichert durch die ständig wechselnden Vorschriften. Zunächst waren die Seychellen noch "auf", jetzt schon wieder nicht mehr - "da verzichten die meisten lieber." Pläne für Pfingsten und Sommer gibt es zwar schon, "aber sehr zaghaft".

So sieht es auch Andreas Stetter von Reisewelt 24 in Gersthofen. "Für August gibt es langsam ein paar Anfragen, aber momentan nur vereinzelt kurzfristige Sachen wie Kanaren." Man könne es aber nicht schönreden: Derzeit wäre eigentlich Buchungs-Hochsaison, aber derzeit liege das etwa bei fünf bis zehn Prozent vom normalen Aufkommen. Dabei hat Andreas Stetter gerade am eigenen Leib erfahren, was nach einer Auslandsreise nötig ist. Er war in Quarantäne, nachdem er in Namibia war, um eine Gruppenreise für Herbst zu planen. Sein erster Test nach 48 Stunden war negativ, nach dem nächsten negativen am fünften Tag dürfe er dann wohl wieder "raus" wenn er symptomfrei bleibt. Das nimmt er in Kauf, denn das ist ja sein Beruf. Urlauber dagegen möchten natürlich nicht in Kauf nehmen, im Hotel dann erstmal in Quarantäne zu sein. "Man will ja auch raus und das Land sehen." In Afrika selbst hat es Andreas Stetter erschüttert, wie der Tourismus eingebrochen ist. "Ich saß auf der Terrasse der Lodge mit noch zwei anderen Leuten."

Geschäftsbesprechungen laufen digital

Auch bei Unternehmen, die in vielen Ländern der Welt aktiv sind, ist die Reisetätigkeit fast vollständig zum Erliegen gekommen. Für die Unternehmen, die ihren Sitz im Industriepark Gersthofen (IGS) haben, sind durch die neuen Reisebeschränkungen aktuell keine weiteren Änderungen der Abläufe notwendig geworden. Sie wollen ihre Mitarbeiter vor einer Corona-Ansteckung bestmöglich schützen und sind deshalb bereits zu Beginn der Pandemie vor knapp einem Jahr dazu übergegangen, Geschäftskontakte telefonisch oder per Online-Meetings zu halten, so IGS-Sprecherin Ingrid Knöpfle.

Ähnlich ist die Situation beim Fassadenhersteller Roschmann. In der neuen Firmenzentrale im Westen von Gersthofen gibt es keinen Publikumsverkehr. Alles was möglich ist, sei auf Online-Betrieb umgestellt worden, sagt Carolin Roschmann, Meetings finden digital statt.

Auch die Messe findet digital statt

In dieser Woche findet die Sportmesse Ispo in München statt - ein wichtiger Termin für den Reisegepäckhersteller Deuter. Es gibt jedoch kein Gewusel rund um Messestände, die Hersteller und Kunden treffen sich digital. Der persönliche Kontakt fehle, sagt Sprecherin Angela Vögele.

Sämtliche Reisen wurden bei Deuter eingestellt, die Kommunikation etwa mit den Produktionsstätten in Asien findet digital statt. Das gilt auch für die Treffen mit den mehr als 50 Partnern aus aller Welt, die sonst regelmäßig zu Besuchen eingeladen werden. Aktuell finden diese Begegnungen im virtuellen Raum statt, Videoproduktionen stellen die Produkte vor.

Sicher werde sich das Reiseverhalten im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie ändern, so Vögele. Sobald es möglich ist, werden aber die Produktmanager wieder zu den Herstellern reisen. Ein Produkt selbst in der Hand zu halten und dann mit den Produzenten Verbesserungen zu besprechen, ist beim direkten Kontakt doch erheblich einfacher.

Als nächster großer Termin steht für Deuter die Outdoor-Ispo im Kalender. Diese Fachmesse soll Anfang Juli stattfinden - sollte es die Pandemieentwicklung erlauben, auch wieder mit Messeständen und -programm auf dem Gelände in München. Vögele würde sich freuen, wenn dann der direkte Kontakt mit Menschen wieder möglich ist.

