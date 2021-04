Locker durch den Lockdown: Bauch, Beine, Bierkasten

Plus Fußballer müssen weiter pausieren. Saison wird wohl abgebrochen. Emersackers Trainer Florian Kempter macht Vorschläge für ein Heimtraining im eigenen Garten.

Schlusspfiff! Am Dienstag hat das bayerische Kabinett die Zwölfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der aktuellen Fassung bis einschließlich 9. Mai verlängert. Damit sind weitere Öffnungsschritte in den Bereichen Kultur, Gastronomie und Sport praktisch vom Tisch. Soll heißen: Mannschaftstraining mit Kontakt und auch Fußballspiele bleiben weiterhin strikt untersagt. Und so steht gemäß des vom Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) verabschiedeten Vier-Punkte-Plans de facto auch fest, dass die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/21 nicht mehr zum Abschluss gebracht werden kann.

„Durch diesen Kabinettsbeschluss ist ein flächendeckender Trainingsbetrieb ab dem 3. Mai, der notwendig gewesen wäre, um die Spielzeit 2019/21 in allen bayerischen Ligen noch einmal aufnehmen, de facto nicht mehr möglich. Wir müssen daher nun gemeinsam mit unseren Vereinen über die Frage eines Abbruchs der Verbandsspielrunden“, erklärt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium für den Spielbetrieb zuständig ist.

Emersackers Fußballtrainer Florian Kempter wäre bereit für den Re-Start. Doch ob der stattfindet? Foto: Oliver Reiser

Wicht iges Utensil für Amateurkicker

"Schade. Das Derby gegen den TSV Welden hätten wir schon gerne gespielt", zeigt sich auch Florian Kempter enttäuscht. Auch der vor wenigen Tagen ohne große Feier 30 Jahre alt gewordene Co-Trainer des Kreisklassen-Spitzenreiters FC Emersacker, der aufgrund der Quotientenregelung in die Kreisliga aufstiegen wird, muss sich bis zum Beginn der neuen Saison weiter mit Training im heimischen Garten begnügen. "Am liebsten würde ich natürlich meine Fußballtasche packen und eine Runde kicken - aber das ist leider nicht erlaubt", klagt er. Sein zukünftiger Schwager Andreas Belak, der während der Corona-Pause vom TSV Zusmarshausen als Spielertrainer zur SG Reutern/Zusamzell gewechselt ist, scheint die Lösung parat zu haben: "Dann trinken wir halt ein Bier", sagt er und bringt ein Utensil ins Spiel, das bei Kickern in den unteren Ligen neben dem Ball, den Trikots oder den passenden Kickstiefeln ebenfalls einen hohen Stellenwert besitzt: Einen Bierkasten.

Athletiktraining mit dem Bierkasten

Als Gesundheits- und Fitnessmanager sowie Ernährungsberater hat Florian Kempter ein paar Tipps parat, wie man dieses Teil als Sportgerät nutzen kann. "Dann machen wir halt Athletiktraining mit dem Bierkasten", lacht er und nennt die Übungseinheit "Bauch, Beine, Bierkasten".

Skipping auf dem Bierkasten statt trinken aus dem Bierkasten - Florian Kempter zeigt Alternativen für Fußballer, die weiterhin ihren Sport nicht ausüben dürfen. Foto: Oliver Reiser

Zunächst stellt er das leere Tragel umgedreht auf den Boden und beginnt mit Skipping zum Warmmachen. Dabei wird immer abwechselnd mit einem Fuß auf den Kasten getippt. "Das Ganze geht auch flotter", fordert Kempter. Dann stellt man sich mit beiden Beiden auf den Kasten und steppt abwechselnd seitlich lateral auf den Boden. Zur Kräftigung der Oberschenkel macht man vom Kasten aus einen Ausfallschritt nach vorne und geht wieder zurück. Für eine Bauchmuskelübung legt man die Beine im Unterarmstütz auf den Bierkasten und bewegt dann immer abwechselnd einen gestreckten Fuß auf den Boden. Beide Füße bleiben auf der Kiste, während abwechselnd ein Arm nach vorne ausgestreckt wird. Zu guter Letzt gibt es noch etwas für die seitlichen Bauchmuskeln. Dazu setzt man sich auf den Boden, hebt die Beine in die Luft und dann setzt man die mit beiden Armen gehaltene Bierkiste abwechselnd rechts und links vom Körper ab.

Florian Kempter aus Neumünster beim Athletiktraining mit einem Bierkasten für Fußballer, die derzeit nicht kicken dürfen.

Training im Garten ist zwar zweckmäßig, kann aber den Kick gegen den Ball nicht ersetzen. Und noch viel lieber, als mit dem Bierkasten zu trainieren, würden die Kicker selbigen hinterher gemeinsam leeren. Doch darauf werden sie noch geraume Zeit verzichten müssen.

Hier finden Sie alle Übungen und Videos unserer Serie "Locker durch den Lockdown" auf einen Blick.

Lesen Sie dazu auch: