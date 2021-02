18:30 Uhr

Locker durch den Lockdown: Ein Kuscheltier als Trainingspartner

Plus Wie Jennifer Grußler von der Turnabteilung des TSV Gersthofen mit Kindern ab drei Jahren online trainiert und tanzt.

Von Oliver Reiser

Wie kann ich im Lockdown meine Kinder beschäftigen? Seit Wochen sind Schulen und Kindergärten geschlossen, seit Monaten schon die Sportvereine. Auch Zoos, Freizeitparks und Kinos fallen als Freizeitaktivitäten aus. Selbst das Wetter ließ in den letzten Tagen Aktivitäten im Freien nicht zu. Wohin also mit der überschüssigen Energie? Beim TSV Gersthofen bietet die stellvertretende Abteilungsleiter Jennifer Grußler seit zwei Wochen ein Online-Training für Kinder ab drei Jahren an.

Zu ihr Wettkampfgruppe kommen die Mädchen und Jungen, die dem Mutter-Kind-Turnen von Heike Groß entwachsen sind. Es wird geturnt, gedehnt und getanzt. Mit einem ganz besonderen Trainingspartner.

Jennifer Grußler trainiert in der menschenleeren Halle in Gersthofen

"Warum turnst du in der Turnhalle und nicht in deinem Haus?", will Zoe wissen. Allgemeines Gekicher im Hintergrund. "Weil ich da mehr Platz habe", antwortet Jennifer Grußler schlagfertig und schwenkt die Kamera durch die ansonsten seit Wochen menschenleere Halle des größten Sportvereins im Landkreis Augsburg mit rund 4000 Mitgliedern, in der ein provisorisches Studio aufgebaut ist.

In der seit Monaten leeren TSV-Turnhalle haben Jennifer Grußler und Mitstreiter der Turnabteilung ein improvisiertes Online-Studio aufgebaut. Bild: Oliver.reiser@arcor.de

Dann rudert die 22-Jährige, die im täglichen Leben als Steuerfachgehilfin arbeitet, mit dem Armen, um den Kindern, die am Laptop zuschauen, aufzuzeigen, dass sie für die kommenden Stunde viel Platz im heimischen Wohnzimmer benötigen werden. Nachdem im normalen Training immer die anderen Kinder da sind, muss man sich für das Online-Training einen eigenen Trainingspartner suchen: ein Kuscheltier. Ist das passende gefunden, kann es losgehen.

"Theo und das Fliegerlied" kennen alle Kinder

"Theo, Theo ist fit wie ein Turnschuh", singt der bei den Kindern bekannte Volker Rosin - und alle hüpfen begeistert mit. Musikspielchen sind sehr beliebt bei den Kleinen. Auch Zoe hat sich eines gewünscht. Lea Schlech, die zusammen mit Grußler, die Gruppe betreut, macht die nächste Übung vor: "A-E-I-O-U. Komm lass uns tanzen!" Tanzalarm ist angesagt.

Beim Dehnen wird der Trainingspartner aus Plüsch im Sitzen ganz weit nach vorne geschoben. Bild: Oliver.reiser@arcor.de

Das macht durstig. Immer wieder legen die Übungsleiterinnen eine Trinkpause ein. "Darf ich schnell in die Küche und etwas essen?", fragt ein anders Mädchen. Jennifer Grußler kann sich das Lachen nicht verkneifen und erklärt geduldig, dass man mit vollem Bauch nicht gut Sport treiben könne. Für Erheiterung sorgt auch, als eine Teilnehmerin beim "Schlafkönig" von ihrem jüngeren Geschwisterchen geweckt wird. Nach dem "Fliegerlied" wird mit Lena nochmals kräftig gedehnt. Trotz aller Bemühungen der Trainerinnen vermissen die Kinder die Gesellschaft mit anderen. "Wann dürfen wir wieder zu dir in die Turnhalle", will ein Mädchen wissen. Auf diese Frage weiß Jennifer Grußler im Moment auch keine Antwort. Bis es wieder losgeht mit dem Sport in Gesellschaft, hat sie ein Video mit einigen Übungen zusammengestellt.

Jennifer Grußler turnt beim TSV Gersthofen mit Kindern ab drei Jahren. Mit dabei ist ein Kuscheltier als Trainingspartner. Video: Oliver Reiser

Aufgewärmt wird mit Theo, der fit wie ein Turnschuh ist, und den alle Kinder kennen. Da wird auf der Stelle gelaufen, gestampft und durch das Zimmer gehüpft. Dann hüpft man auf einem Bein. Links und rechts. Das Kuscheltier wird dabei vor der Brust gehalten. Es darf sich auf den Bauch setzen, wenn man sich auf dem Rücken auf den Boden legt. Nun wird beim Radfahren kräftig in die Pedale getreten. "Passt auf, dass euer Kuscheltier nicht runterfällt", warnt Jennifer Grußler. Anschließend sitzt man sich mit gespreizten Beinen auf und setzt den Trainingspartner vor sich auf den Boden. Dann schiebt man das Kuscheltier ganz weit nach vorne. Beim abschließenden Bewegungsspiel zum bekannten "Fliegerlied" muss der Trainingspartner zuschauen. Nur bei der Textzeile "und i' nimm die bei der Hand, weil i' di mag" darf er mitmachen.

Schnupperstunden für Nichtmitglieder

Weitere Online-Angebote des TSV Gersthofen gibt es für Leistungsturnen weiblich (Dienstag, 17 Uhr und Freitag, 18 Uhr) sowie männlich (Donnerstag, 17.30 Uhr), Bodyforming (Montag, 16.15 Uhr) und Zumba (Freitag, 19.30 Uhr). Weitere Kurse sind in Vorbereitung. Anmelden kann man sich per E-Mail über www.turnen-training@tsv-gersthofen.de. "Für Nichtmitglieder gibt es Schnupperstunden", verrät die neue Abteilungsleiter Melanie Hammel.

Hier finden Sie alle Übungen und Videos unserer Serie "Locker durch den Lockdown" auf einen Blick.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen