Locker durch den Lockdown: Fit mit einem Lächeln

Plus Sabine Welscher vom SC Altenmünster setzt auf Spaß beim Training. Mit dem verschärften Lockdown geht auch unsere Fitness-Serie in die Verlängerung

Von Oliver Reiser

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres hat laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts jeder Bundesbürger durchschnittlich ein Kilogramm zugenommen. Statistisch ein signifikanter Anstieg. Als Ursache wird in erster Linie Bewegungsmangel vermutet. Seit Anfang November hat die Corona-Pandemie den Sportbetrieb erneut lahmgelegt. Die Übungsstätten der Sportvereine sind verwaist, die Fitnessstudios geschlossen. Und das wird noch bis mindestens bis 31. Januar so bleiben, nachdem die Regierung den Lockdown verlängert hat. Doch wir gehen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in die Verlängerung. Damit sie auch weiterhin „Locker durch den Lockdown“ kommen, wollen wir Sie auch in den nächsten Tagen mit Anregungen und Inspirationen versorgen. Dazu werden Ihnen bekannte Sportler, die Trainerinnen und Trainer der Spitzenmannschaften im Augsburger Land, aber auch Personal-Coaches und Ernährungsberater nützliche Tipps geben.

"Und immer dabei lachen, denn es macht Spaß!" Nach dieser Devise gestaltet Sabine Welscher seit 15 Jahren die Übungsstunden beim SC Altenmünster. Sie richtet sich dabei stets nach den Teilnehmern, die von 17 bis 70 Jahre alt sein. "Ich trainiere ja nicht für mich." Ihr Spektrum reicht dabei vom klassischen Bauch-Beine-Po-Training, Spinning, Aqua-Gym über Piloxing (eine Mischung aus Zumba und Boxen), Deep-Work bis zu Kickbox-Aerobic. Privat betreibt Sabine Welscher mit ihrem Mann einen Wohnmobilpark am Ortsrand von Altenmünster.





Ein Stuhl dient für Sabine Welscher als Sportgerät, um die Schulterpartie und die Bauchmuskeln zu kräftigen. Bild: Marcus Merk

Übung mit einem Bürostuhl

Aus dem dortigen Büro stammt auch der Stuhl, den sie für die aktuelle Übung benötigt, in der vor allem Bauchmuskeln und Schulterpartie gefordert sind. Hund Ferdinand sieht ganz gelassen dabei zu.

"Wir tun so, als ob der Stuhl vor uns imaginär wäre, stützen uns mit den Armen hinten an der Stuhlfläche ab", erklärt Sabine Welscher, die mit ihren Übungen gerne mehrere Muskelpartien anspricht. Die Beine sind gebeugt, das Gewicht auf beiden Fersen. Dann geht man mit den Armen tief und wieder hoch. Wie eine Liegestütz-Bewegung. Dabei werden die Schulterpartie und die Bauchmuskeln beansprucht. Nach fünf bis zehn Wiederholungen erfolgt eine Pause, in der man sich auf den Stuhl setzt und den Oberkörper über die Oberschenkel legt. Die Arme hängen dabei tief nach unten. Dann kann das Ganze wiederholt werden.

Oder man entscheidet sich für die Königsdiziplin. "Das ist meine Lieblingsübung", lacht Sabine Welscher. Dabei sitzt man nur mit den Sitzhöckern auf dem Stuhl und hebt die leicht angewinkelten Beine vom Boden auf eine Höhe, die etwas über der Sitzfläche des Stuhles liegt. "Anlehnen vermeiden", sagt Sabine Welscher und streckt die Arme zur Seite. "Und jetzt die Position halten!" Wem das zu einfach ist, der kann nun die Beine strecken und beugen. "Schultern dabei tief, Bauchnabel anspannen!" Zum Abschluss wird diese Position fünf Sekunden gehalten. "Und dabei immer lachen, denn das macht Spaß!"

