Locker durch den Lockdown: Fitness mit besten Aussichten

Plus Aus ihrem Sportzimmer präsentiert Natalie Stöckle online Fitnessübungen für den TSV Zusmarshausen und auf ihrem YouTube-Kanal.

Von Oliver Reiser

"So ein spontanes Kaffeetrinken mit Freunden und die Geselligkeit allgemein - das geht mir schon gewaltig ab", sagt Natalie Stöckle. Dabei hat sich die 29-Jährige zuletzt immer wieder mit Sonja Spreng getroffen, um am Donnerstag ab 19 Uhr die Mitglieder des TSV Zusmarshausen unter www.tsv-zusmarshausen.de online fit zu machen. "Wir haben überlegt, was können wir machen, dass man nicht den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und müde und deprimiert und vielleicht ein kleines bisschen dick und faul wird", grinst die durchtrainierte Sportlerin, die auch Triathlon betreibt.

Aus ihrem Sportzimmer mit Aussicht präsentiert Natalie Stöckle Fitness für die Mitglieder des TSV Zusmarshausen und auf ihrem YouTube-Kanal. Bild: Marcus Merk

Da die ersten Versuche aus dem Keller des Sportheims unter den schlechten Internet-Verbindungen litten, sind die beiden Übungsleiterinnen mittlerweile ins heimische Wohnzimmer umgezogen.

Sportzimmer mit der schönsten Aussicht in ganz Zusmarshausen

Natalie Stöckle kann in ihrem Haus, das sie erst kürzlich mit ihrem angehenden Ehemann bezogen hat, sogar auf ein eigenes Sportzimmer zurückgreifen. "Mit der schönsten Aussicht in ganz Zusmarshausen", wie sie beim Blick ins Rothtal schwärmt.

Kardio-Aufwärmprogramm mit Natalie Stöckle, Übungsleiterin beim TSV Zusmarshausen.

Für die liebliche Landschaft wird allerdings keinen Blick übrig haben, wer sich an einem Kardio-Aufwärmprogramm a la "fit mit Natalie" versucht. Da gerät man innerhalb von fünf Minuten gehörig ins Schwitzen. "Wir trainieren von oben bis unten alles", beginnt sie locker auf der Stelle zu marschieren und geht dann ins Joggen über. "Schön die Arme mitnehmen. Beine und Arme hochnehmen!", sagt sie und hält die Arme nach vorne, klatscht sich abwechselnd auf die hochgezogenen Knie.

Große Erwartungen an den Impftermin

Dann geht es mit den Beinen vor und zurück und schließlich in den Hampelmann. "Ich keuche schon, aber ich habe keine Lust, am Abend in der Dunkelheit Joggen zu gehen", lacht Natalie Stöckle und verdoppelt die Intensität und die Geschwindigkeit des Hampelmanns, um dann die Arme und Beine zu überkreuzen.

"Um den Puls wieder runter zu bringen, machen wir uns noch ein bisschen lang und klein." Also Arme ganz nach oben und hinunter in die Hocke. "Wer jetzt so richtig warm geworden ist, kann mit 40 Minuten Kraft- und Dehnübungen beginnen", sagt Natalie Stöckle. Diese findet man auf ihren YouTube-Kanal "Fit mit Natalie", auf dem sie schon seit dem ersten Lockdown im März Workouts anbietet.

Mit großen Erwartungen sieht Natalie Stöckle nun ihrem Impftermin entgegen, den sie als Praxismanagerin eines Krankenhauses bereits erhalten hat. Außerdem will sie im Sommer heiraten. Um dieses Fest entsprechend zu planen, hofft und wünscht sie sich, dass durch viele Impfungen die Corona-Beschränkungen entsprechend gelockert werden können.

