Locker durch den Lockdown: Stufe für Stufe zu mehr Fitness

Plus Zu Florian Kempters Elternhaus führen 42 Stufen hinauf. Damit ist der Gesundheitsmanager und Ernährungsberater aufgewachsen.

Von Oliver Reiser

Leicht und locker nimmt Florian Kempter die 42 Stufen, die zu seinem Elternhaus hinaufführen. Dieses liegt an einem Hang im Altenmünster Ortsteil Neumünster. "Ich bin damit aufgewachsen", lacht der 29-Jährige, nachdem er die Post aus dem Briefkasten geholt hat. Und schon als Jugendlicher hat er die vielen Treppenstufen genutzt, um verschiedene Stufen der Fitness zu erreichen.

Inzwischen arbeitet Florian Kempter, der sich während seines Studiums zum Gesundheitsmanager in den USA zum Ernährungsberater weitergebildet hat, seit zwei Jahren in Wertingen als Leiter eines der größten Gesundheitszentren in Schwaben. Als Ernährungsberater hat er sich vor einem guten halben Jahr nebenberuflich selbstständig gemacht.

Florian Kempter verlegt Treppen-Workout ins Freie

Dort hilft er seinen Kunden unter www.floriankempter.de nicht nur bei der Behandlung von Diabetes Typ 2, sondern individuell aus dem Abnehm-Dschungel, in dem sich schon zu viele verirrt haben. "Von 'Schlank im Schlaf' bis 'Friss die Hälfte' haben die meisten Crash-Diäten eine Sache gemeinsam. Sie alle sorgen für eine negative Beeinträchtigung des Ernährungsverhaltens und lassen das erreichte Gewicht nicht lange halten", erklärt er.

Das schöne Wetter der vergangene Tage hat Florian Kempter, der auch zum Trainerteam des Fußball-Kreisklassisten FC Emersacker gehört, natürlich dazu veranlasst, das Treppen-Workout im Freien durchzuführen. Man kann es aber bei Regenwetter genauso gut im Treppenhaus machen. "Bis der Nachbar meckert", lacht Kempter und legt los.

Zum Abschluss erfolgt die Königsdisziplin

Zunächst stellt er sich seitlich zur Treppe und legt ein ausgestrecktes Bein mit der Ferse zwei Stufen höher ab. Dann beugt er sich mit einer Hand zur Fußspitze hinunter.

Dasselbe dann mit dem anderen Bein. "Am besten 30 Sekunden halten", empfiehlt er für die Dehnung der Oberschenkel-Innenseiten. Für die Wadenmuskulatur ist die nächste Übung, bei der man sich mit den Fußspitzen auf die Kante der Stufe stellt und die Fersen nach unten drückt. Nun wird die Treppe mit sogenannten Schlittschuhsprüngen erklommen, indem man nach rechts und links springend immer eine Stufe nimmt. Dann geht es mit kurzen, schnellen Schritten im Skipping aufwärts. Zur besseren Koordination kann man dies auch im seitlich überkreuzenden Schritt machen. Zum Abschluss erfolgt die "Königsdisziplin": Seitsprünge beidbeinig mit geschlossenen Beinen. Wer jetzt noch fit ist, kann die Anzahl der Stufen steigern. Aber Vorsicht! Absturzgefahr!

