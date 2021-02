vor 49 Min.

Locker durch den Lockdown: Werden Sie fit im Walzerschritt

Plus Dancit ist der Hit in der Gersthofer Tanzschule Dance Emotion. Sandra Hofmeister zeigt, wie man beim langsamen Walzer auf Hochtouren kommt.

Von Oliver Reiser

Am Donnerstag hat der Faschingsendspurt begonnen, doch die tollen Tage fallen in diesem Jahr eher traurig aus. Keine Polonaise, kein Schunkeln - die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie lassen keine Partys zu. Doch in der Tanzschule Dance Emotion in Gersthofen lässt man sich nicht unterkriegen. Hier wird am Faschingssamstag trotzdem getanzt. Allerdings nur über die Online-Plattform Zoom. Ab 18 Uhr findet einer virtueller Kinderball statt, von 20 bis 23 Uhr feiern die Erwachsenen ihre Tanzparty. Wer nicht im Wohnzimmer Konfetti werfen will, kann auch etwas für seine Fitness tun. Dancit-Trainerin Sandra Hofmeister zeigt, wie man sogar im langsamen Walzerschritt sportlich auf Hochtouren kommen kann.

100 Teilnehmer beim Dancit der Gersthofer Tanzschule Dance Emotion

Dancit ist eine geschützte Marke, die von Tanzlehrer Christian Polanc entwickelt wurde. Es verbindet Tanz mit grundlegenden Elementen aus Aerobic, Intervalltraining und Krafttraining zu einem schweißtreibenden Work-out mit hohem Kalorienverbrauch. "Die Teilnehmerzahlen haben sich durch Zoom vervierfacht", freuen sich die Inhaber Sarah und Florian Lettieri. Zuletzt waren bei einer Charity-Veranstaltung über 100 Tänzerinnen und Tänzer am Start.

Dance #1 Sandra Hofmeier Danceit Trainerin Tanzschule Dance Emotion Video: Oliver Reiser

Sarah Lettieri ist ist Dancit-Mastertrainerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ein Dancit-Work-out dauert normalerweise eine Stunde. Es kommen alle Tänze darin vor. Unter anderem der langsame Walzer. "Genießt es", sagt Sandra Hofmeister, die sich bei der Tanzparty auch den anderen gängigen Tänzen hingeben wird.

Anmeldung zur Faschingsparty

Anmeldung zum Dancit ist über eine Smartphone-App oder die Homepage www.Tanzschule-Emotion.de möglich. Zu den beiden Faschingspartys kann man sich auf Zoom unter der Meeting-ID 8503838 6325, Kennwort: Emotion, einwählen.

Hier finden Sie alle Übungen und Videos unserer Serie "Locker durch den Lockdown" auf einen Blick.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen