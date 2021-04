vor 3 Min.

Locker durch den Lockdown: Wie man durch verschiedene Evolutionsstufen tanzt

Plus Vom Säugling über Echse, Bär und Affe bis zum aufrecht stehenden Menschen - NIA-Trainerin Tanja Hahn zeigt das kürzeste Aufwärmprogramm, das es gibt.

Von Oliver Reiser

Die Passanten im Gersthofer Stadtpark blickten schon etwas verwundert, als sich Tanja Hahn wie ein Baby im Mutterleib am Boden räkelte, und später wie eine Echse durchs Gras kroch, um sich schließlich wie ein Affe in die aufrechte Haltung zu erheben. Tanja Hahn zeigt sich davon unbeeindruckt. "Das ist das kürzeste Aufwärmprogramm, das es gibt", lacht die 45-Jährige. Seit elf Jahren vermittelt sie als Körpertherapeutin und Coach für Leben und Beruf in ihrem Studio "senceyourbody" getanzte Lebensfreude. Unter anderem mit dem Bewegungskonzept NIA, einer Mischung aus Tanz, Körpertherapie und asiatischer Kampfkunst. Die Corona-Pandemie hat auch sie ausgebremst. "Ich habe das große Glück, dass ich nicht davon leben muss", sagt die gebürtige Augsburgerin, die hauptberuflich einen finanztechnischen Acht-Stunden-Computer-Job bei einem großen Unternehmen ausübt.

Themen folgen