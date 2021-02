06:00 Uhr

Locker durch den Lockdown: Wie man mit einem Luftballon die Fitness steigert

Plus Andrea Michel aus Dinkelscherben hat unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie ein EMS-Studio eröffnet. Mit welchen Problem sie beim Online-Training zu kämpfen hat.

Von Oliver Reiser

Fast 40 Jahre ist es her, als Nena mit "99 Luftballons" einen Riesenhit gelandet hat. Fitness- und Gesundheitstrainerin Andrea Michel aus Dinkelscherben reicht ein einziges Exemplar, um etwas für die körperliche Fitness zu tun. Sie hat einen Luftballon aufgeblasen und in ein Work-out eingebaut.

Seit über 20 Jahren ist Sport die große Leidenschaft der Fitnesstrainerin mit A-Lizenz und Yogalehrerin, die noch nie wirklich Wettkampfsport betrieben hat. "Messen war noch nie mein Ding", lacht Michel.

Seit über 20 Jahren ist Sport die große Leidenschaft der Fitnesstrainerin mit A-Lizenz und Yogalehrerin Andrea Michel. Bild: Marcus Merk

Vor allem bei der Vhs hat sie ihr Wissen weitergegeben. "Ich mag es, Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg zu mehr Wohlbefinden und einem selbstbestimmteren Leben zu begleiten", sagt die 48-Jährige, die am liebsten als Personalcoach individuell arbeitet. "Keine Massenabfertigung!" Das gilt auch für ihr EMS-Studio in Dinkelscherben, das sie im Februar 2020 eröffnet hat.

Lockdown nach Eröffnung von Michels EMS-Studio in Dinkelscherben

EMS bedeutet Elektro-Muskel-Stimulation. Bei diesem Training macht man verschiedene statische oder dynamische Übungen, während man eine Funktionsweste mit Elektroden trägt. Durch diese wird Strom übertragen und damit die Muskeln zusätzlich stimuliert. Das Training wird dadurch noch effektiver. "Das Geschäft war gerade angelaufen, als der erste Lockdown verhängt wurde", sagt Andrea Michel. Weil beim EMS-Training immer nur zwei Personen zugegen sind, durfte sie im Mai wieder eröffnen, doch seit November geht nichts mehr. Michel war allerdings nicht untätig, hat die Zeit genutzt, um die Räumlichkeiten im eigenen Haus zu vergrößern.

Während Andrea Michel ansonsten viele Outdoor- und Gruppenkurse anbietet, hat sie während des Lockdowns in Zusammenarbeit mit einer Kollegin auf Onlinekurse umgestellt. Doch da begann das nächste Problem. Die Internetverbindung an ihrem Wohnort ist so schlecht, dass ihre Anweisung zeitlich versetzt bei den Kursteilnehmern ankommen, weil die Übertragung ständig unterbrochen wird. So muss sie zu einer befreundeten Kollegin Gabriele Seitz-Opitz nach Horgau fahren, um von dort ihre Workouts übertragen zu können. "Ich versuche schon seit Wochen, den Anbieter zu wechseln", stöhnt sie.

"99 Luftballons" als Hintergrundmusik?

"99 Luftballons" wäre eine ideale Hintergrundmusik zum folgenden Fitness-Workout. Mit dem Luftballon in einer Hand fängt man im Stand mit dem Armen zum Schwingen an und übergibt den Ballon von der einen in die andere Hand. Nun zieht man den Ballon mit einer Hand nach oben und geht gleichzeitig auf Zehenspitzen. Dann nimmt man den anderen Arm mit und übergibt den Ballon über dem Kopf. "Dabei immer schön strecken und langmachen", sagt Andrea Michel und verharrt mit dem Ballon über dem Kopf, wo er zwischen den Händen mit ganz kleinen Bewegungen zusammengedrückt wird.

Während die Beine leicht marschieren, wandert der Ball mit gestreckten Armen bis auf Brusthöhe nach vorn. Bild: Marcus Merk

Während die Beine leicht marschieren, wandert der Ball mit gestreckten Armen bis auf Brusthöhe nach vorne. Die Beine über Schulterbreite auseinandernehmen und abwechselnd mit dem Ballon vor der Brust den Oberkörper nach links und rechts drehen. Der Ballon bleibt vor der Brust, während man in die Kniebeuge geht. In der Abfahrtshocke verharrend wird wieder mit beiden Händen gegen den Ballon gedrückt.

Statt Luftballon geht auch Papiertüte

Zur Kräftigung der Beinmuskulatur wird der Luftballon zwischen Unter- und Oberschenkel in die Kniekehle geklemmt. Dann schwingt man das Bein hin und her.

Ein Work-out mit Luftballon und Putztüchern zeigt Andrea Michel, Fitness- und Gesundheitstrainerin aus Dinkelscherben. Bild: Marcus Merk

Zum Abschluss legt man zwei Mikrofasertücher auf den Boden und wischt damit mit den Beinen nach außen oder nach vorne, während man den Ballon fest vor der Brust gedrückt hält. "Auf dem Teppichboden kann man das auch mit zwei Gefrierbeuteln machen", lacht Andrea Michel, "und statt einem Luftballon kann man auch eine aufgeblasene Papiertüte oder eine Plastiktüte verwenden."

