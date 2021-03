Lockerungen: Schlechtes Gefühl auf dem Schulweg

Plus Bei Eltern macht sich ein schlechtes Gefühl breit: Die Öffnung der Schulen war nicht durchdacht und birgt Gefahren für Familien. Das musste nicht sein.

Das war einfach keine gute Idee, Kinder und Jugendliche und dazu die Lehrkräfte praktisch mit Gewalt noch vor den Osterferien ohne die passende Teststrategie in die Klassenzimmer zurückzuholen. Was sich zunächst als mulmiges Gefühl abgezeichnet hat, scheint sich jetzt bei Vorlage der Zahlen belegen zu lassen. Ausgerechnet die Jüngeren werden zu einem Treiber der Pandemie.

Während in unserem Nachbarland Österreich die Ausarbeitung der Teststrategie vor der Öffnung der Schulen stand und dort inzwischen erfolgreich läuft, ist es bei uns genau andersrum: Erst werden die Schulen geöffnet, dann die Selbsttests beschafft und mit viel Ruhe verteilt, dann macht man sich über die richtige Strategie Gedanken. Ganz ehrlich: Richtig sicher fühlt man sich dabei aus Sicht der Eltern nicht.

Kommt der Distanzunterricht zurück?

Immer häufiger kommt jetzt das Gefühl auf, dass doch der Distanzunterricht sich inzwischen gut eingespielt hatte. Doch dem Kultusministerium geht es um etwas anderes. Schulaufgaben lassen sich nur schreiben, wenn alle in der Schule sind. Aber kann eine schriftliche Note so wichtig sein? Wahrscheinlich werden wir am Ende genau das Gegenteil erreichen. Wir steuern wieder auf Distanzunterricht zu. Vielleicht ist es besser so.

