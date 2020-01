10.01.2020

Löwen-Fans helfen

Tombola bei Jahresversammlung

Neuwahlen bei den Lechspitz-Löwen Waltershofen: Derzeit gehören dem Verein im Lechtal bei Meitingen 183 Mitglieder mit weiter steigender Tendenz an. Bei den Vorstandsneuwahlen kam es zu folgendem Resultat: 1. Vorsitzender Josef Braun, 2. Vorsitzender Peter Vogl jun., 3. Vorsitzender und Kassenverwalter Holger Posenau (neu), Schriftführer Patrick Braun (neu). Als Beisitzer fungieren in der bevorstehenden Amtszeit Elke Farion (neu), Markus Lohwasser, Markus Klimesch, Kurt Semmernegg, Andreas Rasilier (neu). Die Kassenprüfung liegt künftig in den Händen von Kathrin Semmernegg und Lena Rasilier.

Abgerundet wurde die Veranstaltung von einer reichhaltigen Tombola mit Löwenaccessoires, deren Erlös dem seit mehreren Jahren schwer erkrankten Löwenidol und ehemaligen 1860-Stürmerstar Olaf Bodden in nächster Zukunft vom Lechspitz-Vorstand persönlich überreicht wird. (peh)

Themen folgen