vor 32 Min.

Lois Rinner und sein Spannungsbogen

Der bekannte Künstler aus Ziemetshausen kommt nach Stadtbergen und zeigt im Rathaus seine Werke.

„Der Bogen spannt sich“, so hat Lois Rinner seine Arbeiten in Acryl und Kohle sowie Holzschnitte betitelt. Gezeigt werden sie ab der Vernissage am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr im Foyer des Rathauses Stadtbergen. Bei der Vernissage findet eine Performance statt. Ausgehend von den Bildern „spannt sich der Bogen“: Auf Gedichte von Lois Rinner, von Peter Schaefer gesprochen, antwortet Joseph Warner mit einem Widergesang auf dem Kontrabass.

Der Künstler schreibt zu seinen Bildern: „Bei meinen Kohlearbeiten und Holzschnitten suche ich die Formel des flüchtigen Augenblicks im Leben und in der Landschaft, indem ich ihn zum Zeichen verdichte, das Bestand hat im fließenden Universum der Eindrücke. In meinen Acrylarbeiten formt Kraft und Dynamik die Farben zu wuchtigen Landschaftskörpern. Ich bearbeite Themen mit bildnerischen, bisweilen aber auch lyrischen Mitteln. Der Ausstellungstitel ist ein Vers aus einem meiner Gedichte. Einige davon sind auch Bestandteil der Performance bei der Vernissage.“

Lois Rinner ist Mitglied des Berufsverbandes bildender Künstler Schwaben Nord und des Kunstvereins „Die Ecke“ in Augsburg. Werke befinden sich in privatem und öffentlichem Besitz, etwa beim Bezirk Schwaben, im Volkskundemuseum Oberschönenfeld sowie in den Staatsgemäldesammlungen in München. Ausstellungen waren nicht nur in deutschen Städten zu sehen, sondern auch in Mailand, China und Brasilien.

Nach der Vernissage ist die Schau zu sehen bis 19. Oktober, jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und mittwochs von 7.30 bis - 12 und 14 bis 18 Uhr.

