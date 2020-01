07.01.2020

Londoner Tenöre machen Gersthofer zum Weinen glücklich

Die vier Tenöre (von links) Adam Bayjou, Oliver Metcalfe, Leo Roberts und Michael Storrs von VOXX – The West End Tenors begeisterten ihr Publikum in der Stadthalle Gersthofen.

Die Formation „Voxx – The West End Tenor“ bieten in der Stadthalle alles, was das musikalische Herz begehrt

Von Diana Zapf-Deniz

Vier fantastische Tenöre aus dem Londoner West End haben in der Stadthalle Gersthofen eine erstklassige Show mit allem, was das musikalische Herz begehrt, gegeben. Die noch junge Formation Voxx – The West End Tenors tourt erst seit gut einer Woche durch Deutschland. Wahrscheinlich hätte die Werbetrommel etwas lauter gerührt werden müssen, damit die Halle voll gewesen wäre. Denn das hätten die Sänger absolut verdient.

Die Profis schöpften dennoch aus dem Vollen und unterhielten ihre knapp 200 Gäste aufs Beste. Michael Storrs, einer der Tenöre, moderierte humorvoll auf Deutsch.

Er ist nicht nur Mitbegründer der Gruppe, sondern war schon Back-up-Sänger für Stars wie Elton John und Robbie Williams, stand beim Eurovision Song Contest 2015 für Belgien mit auf der Bühne und trat mit den Opera Boys auf. Ihn in Gersthofen live zu sehen und zu hören war ein wahres Erlebnis. Das Duett „Largo Al Factotum“ aus „Der Barbier von Sevilla“ mit Teamkollege Oliver Metcalfe war ein meisterhaftes Duell zweier ausgezeichneter Sänger. Metcalfe erwähnte, dass er aus Nottingham, dem Land Robin Hoods komme, und kurze Zeit später sangen die vier gut aussehenden Herren gefühlvoll und unter die Haut gehend die Titelmelodie des gleichnamigen Films „Everything I Do, I Do It For You“ von Bryan Adams.

Storrs, Metcalfe, Adam Bayjou und Leo Roberts können allesamt eine klassische Gesangsausbildung vorweisen und gaben deshalb vor der Pause klassische Stücke wie „Toreador“ aus Georges Bizet´s Oper Carmen sowie „Nessun dorma“ von Giacomo Puccini aus Turandot zum Besten. Das Publikum staunte mit lauten „Aaaahs“ und „Ooooohs“.

Bayjou spielte die Rolle des Jean Valjean in Les Misérables mehr als 400 Mal am Queen´s Theatre, ist ursprünglich Biomedizin-Wissenschaftler und tourte, wie Storrs und Metcalfe, ebenfalls mit „The 12 Tenors“ durch die Welt. Herausragend zeigte sich auch Leo Roberts, ein Musicalprofi durch und durch mit Rollen als Riff in West Side Story oder Shrek im gleichnamigen Musical.

Nach der Pause ging es grandios rockig weiter mit sensationellen Hits wie „The Show Must Go On“ von Queen oder Bon Jovi´s „Livin´ On A Prayer“. Diese genialen Tenöre gaben Vollgas und Bon Jovi hätte es mit Sicherheit gefallen. Obwohl es mit Tom Jones und seiner „Delilah“ kaum einer aufnehmen kann, wagten es die Londoner Jungs und gewannen auf ganzer Linie.

Das Publikum war hin und weg, machte beim Abschlusssong die Taschenlampen an und applaudierte im Anschluss lautstark. Die erfolgreiche Theaterautorin Ulla Kling saß ebenfalls mit im Publikum und fasste den Auftritt perfekt in Worte: „Die machen mich zum Weinen glücklich. Eine Musik, die berührt und bei der das Herz aufgeht. Schon lange nicht mehr so schöne Stimmen live gehört.“

