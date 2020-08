vor 17 Min.

Losrollender Traktor klemmt Landwirt in Margertshausen ein

Beim Ankoppeln eines Hängers ist in Margertshausen plötzlich ein Traktor losgerollt. Der Landwirt stürzte und wurde vom Rad eingeklemmt.

Am Montag gegen 15.50 Uhr hängte ein 60-jähriger Landwirt in Gessertshausen-Margertshausen einen Anhänger an einen Traktor. Beim Anbringen der Druckluftleitung rollte das Gespann los.

Anwohner hörte die Hilfeschreie des Margertshauser Landwirts

Der Landwirt wollte es stoppen, stürzte jedoch und geriet mit dem Bein unter einen Traktorreifen. Ein Anwohner hörte die Hilfeschreie des eingeklemmten Mannes und verständigte die Feuerwehr, die den Landwirt befreite. Der Verletzte wurde in die Uniklinik Augsburg gebracht. (gol)

