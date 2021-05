Lützelburg

Der Dorfladen in Lützelburg will mehr auf Bio setzen

Plus Seit einigen Tagen wird der Dorfladen Lützelburg wieder von der Unternehmensgesellschaft geführt. Was bleibt und was sich verändert hat.

Von Tobias Karrer

Im Februar hatte der Pächter des Lützelburger Dorfladens, Jürgen Wiedemann, mitgeteilt, dass er aufhören möchte. Daraufhin übernahm die Dorfladen-Lützelburg-Unternehmensgesellschaft (UG) den Laden wieder selbst, wie es ursprünglich geplant war. Die drei Geschäftsführer Heiko Pohl, Bernhard Christi und Karl Hörmann machten sich ans Werk, um den Neustart zu organisieren. Bei der Neueröffnung zeigte sich: Manches hat sich geändert.

