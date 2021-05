Jugendblasorchester rockt mit Augsburger Kindermusik-Band

Das Jugendblasorchester Lützelburg sucht nach Wegen, trotz Corona zu spielen. Nun haben die Musiker mit einer Augsburger Kinderrock-Band ein Video aufgenommen.

Wie alle Musikvereine muss auch das Jugendblasorchester Lützelburg sich etwas einfallen lassen, um in Corona-Zeiten überhaupt spielen zu können. Nun haben die Musikerinnen und Musiker sich mit einer Augsburger Gruppe zusammengetan - allerdings unter Einhaltung der Pandemieregeln: Am Donnerstag, 6. Mai, erscheint als ein besonderes Corona-Projekt ein Musikvideo der Kindermusik-Band Andi und die Affenbande zusammen mit dem Jugendblasorchester Lützelburg. So kam es zustande.

Jugendblasorchester Lützelburg startet Projekt mit Augsburger Musikern

Das gab's wahrscheinlich noch nie: Eine Kinderrockband spielt zusammen mit einem Blasorchester. Doch die Corona-Krise macht's möglich. Denn was machen eine Band, die nicht auftreten kann, und ein Jugendblasorchester, das nicht proben darf? Entweder Trübsal blasen oder sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Letzteres gefiel dem Blasorchesterdirigenten Stefan Vogl wesentlich besser, und er initiierte das Corona-Projekt der beiden Musikensembles. Andi Traub aus Biberbach war sofort begeistert von der Idee, seinen Affenbande-Kindersong "Gespenster und Vampire" für ein Blasorchester zu arrangieren, und der studierte Musiker machte sich sofort an die Arbeit. Kaum waren die Bläserstimmen extra für das Jugendblasorchester gesetzt, nahmen die 21 Blasmusikerinnen und Musiker aus Lützelburg und die Bandmitglieder jeder und jede einzeln zu Hause den jeweiligen Part als Handyvideo auf. Stefan Vogl setzte die Videos zusammen, und Andi Traub mischte den Ton - fertig war das gemeinsame Musikvideo.

Online das Corona-Projekt vom Jugendblasorchester Lützelburg anschauen

Jetzt können es alle Beteiligten kaum abwarten, den schaurig-schönen Kindersong "Gespenster und Vampire" auch mal live und "in echt" zusammen zu spielen! Bis dahin kann man das Kooperationsprojekt auf Youtube anschauen. Die Links zu den Videos werden ab Donnerstag, 6. Mai, freigeschaltet, und zwar für die Affenbande hier und für das Jugendblasorchester Lützelburg hier. Dann heißt es "Ich seh überall nur Gespenster und Vampire".

Lesen Sie auch: