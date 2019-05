16.05.2019

Luise und Bruno Reichert feiern diamantene Hochzeit

Ihre diamantene Hochzeit konnten Luise und Bruno Riechert aus Wörleschwang feiern. Bürgermeister Bernhard Uhl besuchte das Paar und gratulierte im Namen der Marktgemeinde Zusmarshausen.

Das Jubelpaar lernte sich bei einer Hochzeit in Winterbach kennen. Bereits drei Jahre später wurde dann die eigene Trauung im größeren Kreis in Hafenhofen gefeiert. Mit zehn Jahren kam der aus Ostpreußen stammende Bruno Riechert nach Neumünster. Er erlernte das Metzgerhandwerk und war dann 40 Jahre bei einer Metzgerei in Wörleschwang tätig. Im Jahr 1961 zog das Paar aus Unterschöneberg in ein eigenes Haus in Wörleschwang.

Luise Riechert stammt aus Eichenhofen. Nach der Erziehung der Kinder arbeitete sie bis zu ihrer Rente bei einer Firma in Zusmarshausen. Ihr großes Hobby ist das Kuchenbacken, in dessen Genuss der Frauenbund Wörleschwang oft kam, dem sie seit der Gründung angehörte. Der Stolz der beiden sind der Sohn und die Tochter und ihre Schwiegerkinder. Die Familie hat sich inzwischen auf vier Enkelkinder und bereits drei Urenkel vergrößert. Im Kreis seiner Familie feierte das Paar sein Jubiläum und verbrachte schöne Stunde. (AL)

